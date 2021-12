No es el momento de gastar altos montos en la revocación, hay otras exigencias: diputado

El diputado local por el PAN Mario Vázquez, refirió que ningún momento es el adecuado de mal gastar millones de pesos en el proceso de la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que a pesar de que consejeros del INE decidieron aplazar argumentando que no hay un presupuesto suficiente para organizar la consulta el próximo 10 de abril.

El Instituto Nacional Electoral tiene una democracia reconocida a nivel mundial no es justo que los ciudadanos tengan que pagar un alto costo para que Morena, la 4T encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, alimenten su ego a través del reconocimiento ciudadano, por su “popularidad” que nadie se cuestiona, nadie le ha pedido que se vaya, fue electo para un periodo y no es el momento de gastar altos montos en algo que no implica ni mejorar la democracia ni exigencia de mexicanos, si quiere hacer campaña ya le tocará a su partido con recursos que cada bancada recibe en momento de elecciones pero no de esta manera con revocación de mandato cara”, dijo.

Es importante recordar que para 2022 el INE solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto adicional de 3,800 millones de pesos para la organización de la consulta de revocación de mandato, en caso de que sea votado por el 3 por ciento del padrón electoral. Sin embargo, el pasado viernes, El INE decidió posponer dicha consulta ya que tendría que instalar 161.000 casillas en todo el país para que 91,4 millones de mexicanos decidan si quieren que López Obrador siga siendo el presidente de México hasta 2024. El Instituto argumenta que la bolsa de 1.503 millones de pesos que los diputados en medida de austeridad decidieron están disponibles para este ejercicio son insuficientes.