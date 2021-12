Inflación encarece las cenas de esta Navidad

24 HORAS

En las fiestas decembrinas, la inflación golpea a las familias en los precios de los alimentos necesarios para la celebración de la cena de fin de año.

El alza de precio se ubicó a finales de noviembre en 7.37%, superando en más del doble el dato del mismo mes de 2020, cuando alcanzó 3.33%, de acuerdo con la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los precios finales de los platillos típicos (pavo, bacalao o romeritos) para las cenas de Navidad y Fin de Año subieron entre 12.5% y 47.05%, respecto a lo observado durante diciembre de 2020, de acuerdo con un estudio de mercado realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En diciembre del año pasado, un pavo con su respectivo relleno, para 10 personas, se cotizó en 680 pesos, pero actualmente, el precio se disparó hasta mil pesos, representando una variación de 47.05%.

El tradicional bacalao registró un alza de 35.41%, pasando de 480 a 650 pesos, en su presentación final; mientras que la pierna de cerdo subió de 750 a 950 pesos, una diferencia de 26.6% en el lapso de un año.

También hay otros platillos como los romeritos que, a pesar de representar variaciones porcentuales significativas respecto a diciembre de 2020, en términos de precios, no hay gran diferencia.

La Anpec estimó un alza de 25.0% para los romeritos, pero sólo hay una diferencia de 30 pesos entre los 120 pesos que costaban en la elaboración en 2020 y los 150 pesos de este año.

Aunado al nivel de la inflación de noviembre y el estudio de mercado de la Anpec, al consultar el seguimiento de los precios de la canasta básica de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, que contempla tiendas de autoservicio, mercados públicos, tianguis y la Central de Abastos, también se puede apreciar el impacto a los bolsillos que representará la comida de los festejos decembrinos.

El precio del jitomate oscila entre 20 y 52 pesos; el tomate está entre 18 y 59 pesos; la cebolla se llega a encontrar en 15 pesos, pero también se vende 36.90 pesos; el chile serrano se ubica entre 20 y 80 pesos, según datos de Anpec y Sedeco.

Con respecto a la fruta de temporada, misma que se emplea en alguna medida en la preparación de la cenas de los festejos decembrinos, la guayaba está entre 18 y 49.90 pesos; la manzana Golden se ubica entre 30 y 65 pesos; en tanto, la naranja está entre 7 y 25 pesos, dependiendo del lugar donde se adquiera.

“Lo más valioso es estar en familia”

Ante el alza de precios en algunos productos de las cenas de Navidad y de Fin de Año, las amas de casa no se dan por vencidas.

En la casa de la señora Laura la cena de Navidad consistirá en sopa fría, imitación de bacalao a la vizcaína, ensalada de manzana y ponche. Su presupuesto de 500 pesos no da para más, externa.

Para el platillo principal, el bacalao será sustituido por atún de lata, ya que asegura que resultará más económico que comprar el pescado blanco.

Finalmente, la mujer expresa que, a pesar de la situación económica que atraviesan derivado de la falta de empleo de su esposo por algunos meses, se muestra animada y con una sonrisa en el rostro, pues para ella lo de menos es la comida de Navidad.

“Lo que me importa es que Dios me concedió la dicha de llegar hasta aquí con toda mi familia y nada me hace más feliz que estar con ellos”, externó.

