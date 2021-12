Entrega Gobernadora apoyos a madres solteras en colonia Cerro Prieto; se benefician más de 340 familias

La gobernadora Maru Campos Galván entregó apoyos a madres solteras y mamás de hijos con discapacidad y habitantes de la colonia Cerro Prieto, en beneficio de cerca de 340 familias, gracias a la colaboración de empresas chihuahuenses que se sumaron al llamado de la titular del Ejecutivo Estatal, de favorecer a los más desprotegidos en esta época navideña.

En esta entrega acompañaron a la Gobernadora la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia De Luna, y la directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana, Nancy Janeth Frías Frías.

“Quiero agradecer a todos los chihuahuenses porque esta entrega fue gracias al apoyo de los empresarios que en lugar de hacernos un regalo a la gobernadora o a los funcionarios, en esta Navidad nos apoyaron con despensas, pavos, carne, juguetes, dulces para nuestros niños y familias chihuahuenses, no nada más de Chihuahua Capital, sino del estado. Muchas gracias a todos y muy feliz Navidad”, declaró la Gobernadora.

El recorrido se realizó sobre la calle Oscar Ornelas de la citada colonia, donde la mandataria acudió a la puerta de cada hogar y entregó personalmente los apoyos consistentes en pierna navideña, barra de jamón, despensas, así como dulces y juguetes en donde se encontraban niños y niñas.

La Gobernadora dialogó con las y los vecinos del lugar, todos ellos residentes de la colonia Cerro Prieto la cual representa una prioridad dado que las personas que ahí habitan son de bajos recursos, con quienes tuvo un acercamiento directo para conocer sus expresiones y buscar solución a sus necesidades.

En su recorrido, la Gobernadora saludó a la señora Jazmín Abril Varela, quien es madre soltera de dos gemelas con discapacidad y está en proceso de adoptar a los tres hijos de su hermana, quien falleció el año pasado y hasta el momento no ha logrado que los menores tengan servicio médico.

Al conocer su caso, la mandataria estatal ofreció a Jazmín Abril apoyarla con los trámites que actualmente realiza, mientras que la presidenta del DIF Estatal se comprometió a entregarle una despensa mensualmente, para contribuir a la alimentación de los cinco infantes de los que se hace cargo.

A su vez, Reyna Arellano, presidenta del Comité de Vecinos de la colonia Cerro Prieto, expresó: “Muy agradecidos por tomarnos en cuenta, que lleguen con las familias más vulnerables, agradecemos demasiado el acercamiento de la Gobernadora”.

La lideresa ahondó en el tema y señaló: “A diferencia de los otros cinco años de la administración del anterior gobierno, en esos cinco años nunca recibimos un solo apoyo aquí en la colonia. El agua estábamos batallando y tuvimos que cerrar hasta calles, y ahora tenemos un excelente trato por parte de la Gobernadora y de fomento social”, acotó.

La Gobernadora agradeció a las empresas Alsuper Chihuahua, Productos Chachitos S. A. de C. V., Embotelladora Soto de Chihuahua, Autotokio Nissan, CTU Residencial Chihuahua, Grupo Bafar, Pavimentos Arturo Armendáriz S. A. de C. V., Constructora Kikita S. A. de C. V., Grupo CR3 Chihuahua, Agencia KIA Chihuahua, Grupo Roma Chihuahua, Central de Abasto Chihuahua, Proyecto 21 S. A. de C. V., Grupo Hergosa, Proyectos y Construcciones Amtares, Construcciones y Desarrollos INSO, Internex Industrial Parks, Merp Edificaciones y Terracerías, Empacadora Ganadera, Promotora Marazzi S. A. de C. V., Grupo ISI y Empacadora del Desierto S. A. de C. V.

