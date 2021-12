Presenta síndica 1er informe de actividades

La síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, presentó ante el cabildo su primer informe de actividades, donde recalcó una observación en tesorería municipal.

La funcionaria entregó a los funcionarios una copia de sus observaciones que a continuación se presenta íntegra:

H. AYUNTAMIENTO Y COMISIONES:

Adicional a nuestra asistencia a las sesiones del H. Ayuntamiento,

hemos hecho acto de presencia en la totalidad de reuniones de

comisión a las que hemos sido convocados, así como a un sinnúmero

de mesas de trabajo. Esto nos ha permitido realizar aportaciones en

diversos asuntos como:

o Actualización de la Tabla de Valores Catastrales.

o Lineamientos del Comité Técnico del Presupuesto Participativo.

o Integración del Comité Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes

o Creación del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la

Salud (IMPAS)

o Proyecto de Ley de Ingresos.

o Aprobación de los resultados del Proceso de elección de las

Juntas Municipales y Comisarías de Policía para el presente

trienio.

o Reingeniería en diversas áreas del Municipio.

o Creación del Código de Ética.

o Proyecto de Presupuesto de Egresos (que por cierto hoy se

somete a votación).

o Plan Municipal de Desarrollo. Entre otros.

De conformidad con el Art 36B en sus fracciones segunda, tercera,

cuarta y decimoprimera informo:

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS: Se

presenta la información al 30 de noviembre de 2021 de los estados de

movimientos de ingresos y egresos o cortes de caja, que como lo

establece el Código Municipal, como Síndica, tengo la responsabilidad

de revisar y firmar.

La Administración Municipal percibió Ingresos por la cantidad de

$3,673’632,608 siendo los más significativos; los Impuestos y las

Participaciones, que representan un 64 % (32% cada rubro),

Los Egresos a dicha fecha, fueron de $3,506’696,592 de los cuales el

más significativo es la Prestación de Servicios Públicos que representa

un 33 %.

PRESUPUESTO DE EGRESOS: La Administración aprobó un monto

inicial de $3,473’444,123 mismo que ha sufrido aumento, quedando

vigente a la fecha un Presupuesto de Egresos de $4,028’496,815 pesos.

Esta información desglosada a detalle nos permitió hacer comparativos

y participar activamente en el proceso de discusión en las mesas de

trabajo organizadas por la Comisión de Hacienda y Planeación previo a

la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2022 por parte

de sus integrantes.

TRASLACIÓN DE DOMINIO: Derivado de una revisión al departamento

de Traslación de Dominio, hemos hallado y comentado con el Alcalde

el retraso significativo en miles de notas (casi 3,600), que representan

un importe pendiente de cobro de más de 89 millones de pesos. Antes

de realizar una observación o tomar alguna otra acción, hemos

establecido comunicación con la Tesorería Municipal para coadyuvar en

la optimización de este proceso y así ayudar sí, a que ese dinero ingrese

a las arcas municipales, pero sobre todo para que miles de

chihuahuenses obtengan por fin el documento que les dé certeza

jurídica sobre su patrimonio, es decir, la escritura de su propiedad.

En proyección pueden observar lo relativo a las 100 principales notas

en función del monto adeudado.

OBRA PÚBLICA: Para el año 2021, se aprobaron $335’136,592 para

inversión en obra pública. A lo largo del año este importe se modificó

hasta llegar a $476’010,654.

Durante este periodo, la Administración Central ha celebrado 120

contratos de obra pública, con un importe de $378’713,837 los cuales

en conjunto con $9’313,703 correspondientes a 9 contratos del

Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas y $8’346,320 de 4

contratos con recursos del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia, suman un importe de $396’373,860 en 133 contratos.

En este período se revisaron, un total de 21 obras por un monto de

$194’750,726 equivalentes al 49.13% de la inversión total realizada en

el transcurso del año. Se revisaron obras de rehabilitación de calles,

alcantarillado, agua potable, pavimentación, rehabilitación de parques y

edificaciones.

Entre las revisiones destaca la obra denominada “Construcción de

paso superior en carretera a Aldama y Colonia Romanza”, para la

cual se contempló una inversión de $52’095,136 . Esta obra se

encuentra concluida y en operación, por el momento no se han

detectado situaciones que ameriten observación.

Otra obra no menos importante es la que se llevó a cabo en la

“Prolongación de Av. Tomás Valles Vivar, de Calle Paseo Vistas del

Sol a Av. Instituto Politécnico Nacional”, que está próxima a

terminarse y estar en servicio. Para esta obra se contempló una

inversión de $24’783,265 . Al día de la inspección registraba un avance

físico del 78%, y se tramitó una reprogramación a la obra, por

afectaciones a terrenos, lluvias y complicaciones con el uso de

explosivos en la zona. Por el momento, no se han detectado situaciones

que ameriten observación.

También destaca la revisión a la obra denominada “Reforestación y

rehabilitación del sistema eléctrico y alumbrado de Senda de

Parque El Encino a Presa Chihuahua” misma que se ejecuta con

recurso del Programa de Inversión en Infraestructura Pública Estatal y

del Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas. Esta registra un

avance físico del 5% y está programada para concluirse el 8 de febrero

de 2022. Para esta obra se contempló una inversión de $17’632,000 .

A la fecha no se han detectado observaciones en el proceso de

contratación y ejecución de la obra.

DESARROLLO URBANO; El desarrollo urbano de los centros de

población, debe ser un asunto de expansión planificada, geográfica y

demográficamente, ya sea por extensión del área urbana o por la

ocupación de lotes baldíos con nuevas edificaciones; en consecuencia

se incrementa la densidad de construcción y/o la población que

demanda servicios públicos y equipamiento urbano. La participación de

la Sindicatura en la Comisión de Desarrollo Urbano y en cumplimiento

por lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 36 A del Código

Municipal Para el Estado de Chihuahua, es vigilar que se integren

debidamente al Municipio las áreas en donación otorgadas a su favor

por parte de los desarrolladores, en cumplimiento con las Leyes de la

materia, atendiendo a nuestras facultades de vigilar el patrimonio

municipal.

Del inicio de esta Administración y hasta el 17 de diciembre de 2021 se

turnaron a la Comisión de Desarrollo Urbano 50 desarrollos que

corresponden a 2’092,967 m2 de superficie nueva construida,

equivalente a 6,302 lotes. De estas cifras, la donación para

equipamiento urbano y áreas verdes fue de 120,128 m2 más una

donación anticipada de 114,854 m2.

En el mismo periodo se aprobaron por el H. Ayuntamiento 11 desarrollos

que corresponden a 416,056 m2 de superficie nueva construida,

equivalente a 1,368 lotes. De estas cifras, la donación para

equipamiento urbano y áreas verdes fue de 123,568 m2 incluyendo una

donación anticipada de 99,850 m2.

COORDINACIÓN CIUDADANA; Es quien encabeza nuestro actuar en

las calles de nuestro amado Municipio, lo mismo supervisando el

servicio de recolección de basura, que las condiciones de los parques y

áreas verdes, el estado de las luminarias, el desarrollo de ferias o

eventos masivos cómo lo fue la instalación de puestos de comercio

ambulante en los diversos eventos que hay en la Ciudad.

Cabe aclarar que tomamos la determinación de modificar el nombre de

esta área, anteriormente denominada Contraloría Social, toda vez que

podría generar confusión respecto a esta figura contemplada en la Ley

de Participación Ciudadana, en su Artículo 82, pero con atribuciones

limitadas respecto a las de la Sindicatura.

De esta forma es que continuamente estamos pendientes del actuar del

funcionariado municipal que interactúa diariamente con la ciudadanía

(elementos de la policía, personal de inspección de gobernación,

notificadores, notificadoras, etc.).

El objetivo principal de esta área es fortalecer los lazos y el

acercamiento con la ciudadanía, con el fin de conocer sus necesidades

y la calidad de los servicios recibidos, para supervisar que sean

prestados con eficiencia