Falla estrategia de abrazos; no balazos, falta coordinación para disminuir homicidios: Manjarrez

El ingeniero Ignacio Manjarrez Ayub, titular de la Comisión nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, catalogó como fallida la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para disminuir la violencia ya que, en lo que va de su administración se han registrado 108 mil 467 homicidios dolosos.

“Sin duda ha fallado la estrategia, no está bien definida, es de sabios el poder rectificar y creo que su campaña de abrazos, no balazos, pues no es la más adecuada para revertir la falla en seguridad, específicamente homicidios dolosos”, acotó.

Agregó que a nivel nacional preocupa que Chihuahua esté en el tercer lugar por homicidio, atribuido al narcotráfico, por lo que una mejor coordinación entre los tres poderes podría, dijo, disminuir la incidencia en el 2022.