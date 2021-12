¿El “Maribel Guardia de los hombres”?: así se defiende Latin Lover

EXCELSIOR

Tras las críticas que ha recibido por sus fotos con poca ropa, Latin Lover se defendió mencionando que más allá de presumir su cuerpo en redes sociales, su intención es mostrar que a sus 54 años puede verse bien y compartió que incluso por las publicaciones con las que también desea proyectar que se siente bien, han llegado a llamarlo el “Maribel Guardia de los hombres”.

Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, respondió sobre las reacciones que han provocado sus fotos con poca ropa y ante la idea de que lo vean como a Maribel Guardia, expresó que no le molesta, sino todo lo contrario, “para allá voy”.

El luchador profesional, actor y modelo, dio su punto de vista sobre las críticas que le han hecho por publicar fotos con poca ropa. En una entrevista con el programa “De primera mano”, señaló que su intención es mostrar que a los 54 años de edad, las personas pueden verse bien.

“Hay críticas muchas positivas y una que otra negativa, pero no importa. A veces me han dicho: ‘estás grande para estarte quitando la ropa’ y eso depende de cada quien. Yo soy la imagen de mi línea de suplementos y no quiero presumir mi cuerpo, sino decirle a la gente que a mis 54 años se puede ver bien y sentir mejor todavía”