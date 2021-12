Concluye Comité de Propuestas en el proceso de selección de Gobernador de Rotary en 5 estados 

De acuerdo con un comunicado del comité de propuestas para selección de Gobernador de Rotary en 5 estados, el proceso ha concluido y será el cuatro de enero del 2022 cuando se publique al ganador dado que se registraron dos candidatos.

A continuación el documento íntegro:

A TODOS LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS CLUBES Y ROTARIOS DEL DISTRITO:

Hago de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del reglamento de Rotary

International en su sección 12.010 y 12.030, 12.030.1,12.030.3 y 12.030.4, Selección del Gobernador propuesto

Mediante el Método de Comité de Propuestas autorizado por la Asamblea de Distrito del 28 de mayo del 2021

donde los últimos 5 Past-Gobernadores integraron dicho comité:

PDG Ariel Garcia Salazar 2016-2017

PDG Francisco Trejo Cebrian 2017-2018

PDG Felipe Meza Chavez 2018-2019 Presidente Comité de Propuestas

PDG Mario Castillo Parra 2019-2020

PDG Juan Carlos Chavez Anchondo 2020-2021

Y que de acuerdo a la Convocatoria para elección de Gobernador de Distrito Propuesto 2024-2025 cuyo plazo

de registro cerró el sábado 4 de diciembre de 2021 y de la cual se recibió en tiempo y forma la documentación

de 3 (tres) candidatos:

Andrés Ozuna Mancera del Club Rotario Monclova

Sergio Tejeda Navarrete del Club Rotario Chihuahua San Felipe

Hector Horacio Dávila del Club Rotario Ramos Arizpe

Y a quienes después de entrevistarse con cada uno de ellos y de haber analizado detenidamente su perfil,

conocimientos, experiencia, disponibilidad, aptitud, compromiso, trayectoria rotaria etc. El comité de

propuestas reconoció en los 3 candidatos un gran conocimiento y aptitudes para ser Gobernador de Distrito.

Hago de su conocimiento conforme al punto 12.030.5 del reglamento de RI, que el Comité de Propuestas por

medio de su presidente me comunica que llegó por mayoría de votos de sus 5 integrantes a la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

UNICA: El Sábado 18 de diciembre de 2021, el rotario Sergio Tejeda Navarrete, socio del club Rotario Chihuahua

San Felipe. ha sido seleccionado por este H. Comité de Propuestas como Gobernador Propuesto para el periodo

2024-2025.

Con este acto concluye la participación del Comité de Propuestas en el proceso de selección de Gobernador de

Distrito Propuesto 2024-2025. Aprovecho la oportunidad para felicitar y hacer un merecido reconocimiento a

todos los miembros de este comité de Propuestas por su esfuerzo y trabajo que fortalece y alienta la unidad en

todo el distrito.

Debido a que hubo más de un candidato sugerido al Comité de Propuestas y en apego a lo dispuesto en el

artículo 12 del reglamento de R.I., y en particular en las secciones 12.030.7 al 12.030.10; si alguno de los clubes

que sugirieron candidatos al Comité de Propuestas así lo decide, puede proponer a su candidato como

contendiente.

El aviso de dicha decisión deberá cumplir con lo dispuesto en la reglamentación mencionada y obrar en poder

del suscrito a más tardar el 4 de Enero de 2021. Para su comodidad, el aviso podrá ser físico o digital. En el

primer caso enviar documentos originales a Blvd Miguel Aleman 465 Pte de la ciudad de Gomez Palacio,

Durango y a los correos electrónicos ricardo.marcos@rotary4110.info y secretario@rotary4110.info , en este

último caso el documento deberá estar en formato PDF y en ambos casos, incluir las firmas autógrafas del

presidente y secretario del club.

Deseo también agradecer la muy profesional y cordial participación de los 2 distinguidos rotarios que para este

periodo no fueron seleccionados, en la inteligencia de que su ánimo no caerá y seguirán con firmeza

persiguiendo su sueño, sabedores nosotros de su capacidad y talento; atributos que seguramente les permitirán

cumplir sus aspiraciones en un futuro próximo.

Les ruego pues comunicar sin dilación a todos los rotarios de sus diferentes Clubes la presente resolución

para los fines y efectos a que tenga lugar.