Juárez: Acuerdan regidores votar Presupuesto de Egresos para el 2022 y Plan Municipal de Desarrollo

Integrantes del Ayuntamiento acordaron hoy en la reunión previa a la sesión ordinaria número 6 del Cabildo del próximo miércoles, votar el Presupuesto de Egresos para el 2022 y el Plan Municipal de Desarrollo, así como donativos a organizaciones civiles y camiones recolectores de basura a los municipios de Guerrero y Casas Grandes.

En la reunión también acordaron realizar sesiones de Cabildo mixtas o en forma presencial o virtual, con motivo de salud o causa justificada, para dar la posibilidad de participar a tres regidores, dos de ellos que dieron positivo a la prueba de Covid 19 y uno más con permiso de ausentarse.

En forma virtual participaron en la reunión los regidores Pedro Matus Peña y Alma Edith Arredondo, quienes se encuentran recuperándose de salud, así como la regidora Mireya Porras, con permiso de ausencia.

En el caso de la propuesta de Presupuesto de Egresos, acordaron votar en lo general el proyecto y analizar en la sesión de Cabildo las modificaciones que plantearon los regidores antes de someterlo a votación. En esa reunión también se votará el Plan Municipal de Desarrollo que fue dictaminado este día favorable y que toma en cuenta propuestas ciudadanas recabadas en los foros de consulta convocados por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Los regidores aprobaron también subir a discusión del Cabildo y votar a favor dictámenes de las comisiones de regidores, entre los que se encuentran tres enajenaciones de terrenos municipales y el proyecto de Reglamento del Consejo de Administración de “El Chamizal”.

En este último acuerdo se dio oportunidad para la participación ciudadana de dos integrantes de la agrupación Conciencia Ciudadana, Luis Benítez y Antonia Martínez, quienes hicieron un llamado a incluir a ciudadanos en el Consejo de Administración. En respuesta los la regidora Vanesa Mora de la O pidió el voto de confianza ya que indicó que se tiene como objetivo proteger a El Chamizal.

Los regidores acordaron presentar un informe del dictamen de las Comisiones de Seguridad Pública y Salud Pública, respecto del proyecto de acuerdo para instruir a la Coordinación de Seguridad Vial, para que aplique pruebas rápidas de alcoholemia mediante alcoholímetros.

También se acordó someter a votación la entrega de un donativo por 150 mil pesos a la agrupación Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A. C. así como otro por 485 mil pesos a la persona moral denominada, Calidad Educativa Compromiso de Todos, A. C., además de un donativo de 195 mil 750 pesos para el Instituto de Asesoría y Apoyo para Ciegos A.C. y 750 camisas conmemorativas para la realización de una carrera pedestre.

Otros asuntos qué serán votados el miércoles son para autorizar la desincorporación y enajenación a título gratuito, de dos camiones recolectores de basura que el Municipio ya no utiliza, a favor del municipio de Guerrero y otro más a favor del Ayuntamiento de Casas Grandes.

En asuntos generales, los regidores abordaron una propuesta de Oficialía Mayor para que se publiquen de manera excepcional convocatorias de licitación, con el objetivo de no suspender servicios que se requieren en el Municipio al corte de fin de año y que continúen el primero de enero.