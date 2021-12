Las cabras se fueron al monte

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Con claras señales de salirse de control, la sucesión presidencial comenzó antes de la mitad del sexenio de López Obrador.

Habrá sido por su calentura senil, por la urgencia de irse o porque tiene el corral lleno de cabras, pero lo cierto es el presidente de la república provocó hace meses una estampida con sus destapes.

Desde que Andrés Manuel destapó a Sheinbaum y a Marce como sus favoritos para ganar la presidencia en el 2024, ignorando a Ricardo Monreal, se aceleraron las distracciones en Morena y en lo que queda de la oposición.

La urgencia del presidente por heredar el Palacio Nacional a un incondicional –no necesariamente el poder-, sugiere estrés prematuro lógico detrás 36 meses de confrontaciones y falta de resultados positivos para México.

Una precampaña tan adelantada acentúa la utilización de recursos de erario para la auto promoción, achica la democracia y debilita aún más el estado de derecho.

El problema no solo es con Morena, sino también en los establos del PAN, PRI y MC donde vieron la señal de arranque.

Por su lado, el dirigente nacional del PAN empuja al gobernador de Yucatán y a la de Chihuahua como fuertes contendientes internos de su partido para la grande.

Con un respaldo estimado en el 20% de la votación nacional, AN ha visto reducir su influencia dramáticamente. Cierto, aun gobierna Q Roo, Durango y Tamaulipas, entidades que estarán en juego el próximo año, salvo Aguascalientes cuya población no rebasa el millón de habitantes; corren el riesgo de seguir la misma suerte de Nayarit y BCS en junio de este año.

El PAN llegaría al 2024 gobernando únicamente Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua, y con varias alcaldías muy pobladas en el país.

En efecto, el escenario es complicado, particularmente si se considera que sus liderazgos actuales no cuentan con el peso necesario para intimidar las preferencias de Morena.

El PRI está tan dañado y desacreditado que hasta su dirigente nacional Alejandro Moreno “(M)Alito”, se autodestapó.

El ridículo agandalle del priísta (como Anaya en 2018), encuera la pobreza de “cuadros” en el tricolor para presentar una candidatura propia y competitiva, por lo que la supervivencia del otrora partidazo depende del lanzar un prospecto común con el PAN y el desahuciado PRD.

A menos que la endeble alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) aparezca en la boleta en el 2024, el Revolucionario tendrá vida extra solo a través de respiración artificial suministrada desde Morena.

Por su lado, Movimiento Ciudadano no trae mucho, sin embargo, tiene dos de las cinco gubernaturas más pesadas del país (Nuevo León y Jalisco).

Como siempre ha sido, desde la presidencia de México se confeccionan y empujan las candidaturas de la oposición.

Destaca el caso de Luis Colosio, cuyo mérito es ser hijo del infortunado candidato presidencial del PRI asesinado en 1994, y tres meses en el cargo de alcalde Monterrey; al que inflan superficialmente desde Palacio Nacional y el grupo Reforma.

MC obtuvo el 8% de la votación total en las pasadas elecciones de junio/21, pero con la estrategia de dividir a la oposición y encumbrar al candidato naranja, este partido pudiese duplicar su presencia en la presidencial, claro está, en perjuicio del PAN o la alianza “Va por México”.

A distancia del 2024, pero ya inmersos por designio presidencial, Claudia y Marce representan una extensión de amenaza para el país.

En el PAN, falta masa madre y mucha levadura para levantarlo.

Del PRI, solo veo ruinas y la indigencia arrimada bajo el yugo de su Frankestein.

En MC, tienen mucho que ganar, aunque pierdan y representen nada nuevo en el horizonte.

Igual me adelanto y me sumo al periodista Carlos Loret de Mola. No lo sé, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe.

Es cuanto.

