Juárez: Municipio dará becas a estudiantes universitarios en el 2022

La Dirección de Educación Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud contemplan entregar 3453 becas a estudiantes que ingresarán a primer semestre de las cinco universidades públicas que tienen presencia en Ciudad Juárez.

Así lo dieron a conocer la directora general de Educación Martha Aracely González Holguín y el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Raúl Fajardo.

Con ese fin Educación planteó un presupuesto de 40 millones de pesos para otorgar becas a estudiantes del nivel básico, de los que 10 serían para estudiantes universitarios, explicó González Holguín.

“Es el proyecto de inversión más grande de Educación, es el programa de becas, para el que se está solicitando 20 millones de pesos más con la innovación de que en esta ocasión se implementa becas para universidad”, dijo.

Por su parte Raúl Fajardo, explicó que el proyecto nació tras detectar que miles de jóvenes no ingresan a la universidad por falta de recursos y de becas para cursar el primer semestre.

“Encontramos que no hay becas para el primer semestre de las universidades, todas tienen como requisito que entres a primer semestre y saques buenas calificaciones para acceder al segundo semestre becado. Muchos jóvenes se quedan en el camino porque no tienen para pagar el primer semestre”, añadió.

Explicó que se destinarían 10 millones de pesos para 3453 becas, la mitad para hombres y la mitad para mujeres que ingresen a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y la Universidad Tecnológica.

“Se busca incrementar matricula en un 34 por ciento en las universidades por año”, agregó Fajardo.

Adicionalmente las becas de educación básica llegarían a 20 mil niños de educación básica que cumplan con los requisitos del programa, agregó González Holguín.

La directora de Educación señaló que las becas escolares serán entregadas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Agregó que la Dirección a su cargo cuenta con 10 coordinaciones entre las que se encuentra la Coordinación de Bibliotecas Públicas con 30 bibliotecas y 30 mil usuarios proyectados para el 2022. También la Coordinación de Actos Cívicos.

Adicionalmente se cuenta con el programa de Escuela para Padres que contempla 80 talleres el próximo año; el Programa de Prevención y Vinculación que contempla ferias; el Programa Sin Tanto Royo para estudiantes de secundaria y el Biblioavión.

Explicó que se contemplan 4 proyectos de inversión a través de los cuales se busca mejorar la infraestructura educativa, adquirir un tractocamión y reparar un autobús para trasladar a estudiantes a puntos culturales e históricos de la ciudad.