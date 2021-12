Rumbo al “Perrísimas Tour”: así inició la rivalidad entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Publimetro

Por Carola Ettegui

La diva del pop y la reina del rock en español anunciaron una nueva gira que pone fin a su enemistad.

Poco después de que “La chica dorada” de México, Paulina Rubio, lanzó su sencillo “Yo soy”, se anunció una nueva gira en 2022 con una de sus rivales más icónicas del espectáculo. Todos pensaron en la reina de las telenovelas, Thalía, pero en realidad se trataba de un show junto a la reina del rock en español, Alejandra Guzmán.

El espectáculo “Perrísimas Tour” pone fin a años de rumores de enemistad entre estas mexicanas con un concierto ya confirmado el 23 de abril del próximo año en la ciudad de Nueva York. Ambas así decidieron dejar la pelea que inició hace al menos 30 años con el tema “Hey guera” que Guzmán reconoció haber dedicado a “La chica dorada”.

“Hey güera, como te vuelva a ver de mariposa rondándolo/ Hey güera, ni te acerques porque voy y te armo un escándalo/No te atrevas a insinuarte, ni de broma te lo advierto punto en boca o te monto la de tr.oya..”, expresa la canción inspirada en un triángulo amoroso entre las dos cantantes y el actual esposo de la presentadora mexicana Eric Rubín, quien entonces mantenía una relación con la intérprete de “Mala hierba”.

Guzmán dijo en el programa “Despierta América” que la canción apuntó a “La chica dorada” quien le había quitado a su entonces pareja. “Y luego ella cantó ´Ese hombre es mío´y así nos íbamos contestando”, recordó entre risas. Entonces afirmó haber retomado el contacto con Paulina con quien ya mantiene una relación amistosa. “La ví hace un año, a ver, a ver, hay pláticas”, dijo entonces asomando la posibilidad de actuar juntas.

Guzmán recordó en 1991, Rubio y Rubín comenzaron a salir mientras estaban juntos en la agrupación Timbiriche y ella empezaba a ser famosa. Entonces, la reina del rock ya estaba al tanto de los rumores pero cuando lo confirmó decidió tomar acciones, de ahí que surgió la canción. “Siempre son gueras, rubias, yo no sé por qué . Siempre las gueras me bajan a mis galanes”, dijo en Despierta América.

En una reciente entrevista, otro de los protagonista de la historia, Eric Rubín, bromeó sobre los rumores de la gira de sus dos examores. “Yo estoy invitado, yo soy el réferi”, lo que desató risas entre la prensa. También expresó agrado por los planes de esta dupla. “Está buenísima la idea, tienen ya rato armándola”, expresó.

Rubín dijo ser un hombre muy afortunado, la verdad he sido bendecido en muchos aspectos, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, y durante mi soltería eché mucho desmadre y la pasé muy bien, es una de las cosas que agradezco y no me quedé con ganas de nada”.

Para la rockera mexicana Alejandra Guzmán no se trata de la primera colaboración con una de sus rivales. Recientemente protagonizó la gira Versus Tour con su archienemiga Gloria Trevi. Ella sí fue mi rival, había mucho público y se ponían la camiseta y era un griterío, era un nivel de acelere pues yo tengo mi rock and roll y ella también tiene su músicas. Creo que hicimos una gran gira”, opinó Guzmán.

