‘Perro’ Bermúdez se pinta el escudo del Atlas en la cabeza

El reconocido narrador del futbol mexicano no pudo ocultar su alegría por el campeonato del conjunto atlista y sorprendió a los aficionados.

El Atlas hizo historia, pues pudo ganar el campeonato después de 70 años y los aficionados explotaron de emoción en las calles de la Perla Tapatía. Uno de los fanáticos que mostró su alegría fue el reconocido Enrique Bermúdez de la Cerna, quien tuvo un espectacular gesto.

Durante el programa ‘Línea de 4’ de TUDN, el ‘Perro’ dejó ver que se pinto el escudo de la Furia Rojiengra en gran parte de su cabeza. Así mismo, el comentarista internacional admitió que le sorprendió el ambiente que estuvo en la cancha del Estadio Jalisco.

“La más grande, de selección mexicana no me ha tocado narrar una final y se ve difícil. No es porque sea rojinegro, he narrado finales de Monterrey, Cruz Azul vs América, pero nunca en la vida había visto un apoyo tan grande. No es por ser rojinegro, fue especial. Ni en copa del mundo, es el ambiente más grande que me ha tocado vivir en toda mi carrera”, comentó Bermúdez.

“Orgullosamente rojinegro. Mil veces arriba el Atlas”, agregó el narrador. Actualmente, los Zorros tienen dos campeonatos de liga y empataron a clubes como Puebla, Veracruz y Zacatepec, además por primera vez en su historia jugarán la Concacaf Liga de Campeones.

