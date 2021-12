En el comedor comunitario El Barreal, del DIF Municipal de Juárez, suceden cosas extraordinarias

De lunes a viernes hasta 300 personas acuden por sus alimentos al comedor comunitario El Barreal; lo hacen en perfecto orden, con todas las medidas sanitarias indicadas por la pandemia por Covid-19, desde la entrada reciben su gel, se verifica el uso adecuado de cubrebocas y se les toma la temperatura.

La magia llega con la llegada de los comensales. Comparten la vida mientras disfrutan del desayuno y agradecen porque para muchos será lo único que reciban en todo el día.

Entre los cientos de historias que se entrelazan en ese lugar están las del matrimonio formado por Patricia Hernández y su esposo Luis Guzmán que venden creativas y pequeñas esculturas de papel de china perfectamente bien moldeadas para dar forma a personajes como Piolín, Los Minions, carritos y todo lo que se les ocurra; su creatividad y necesidad de obtener algo de recursos no tiene límite.

La pareja acude casi todos los días al comedor comunitario El Barreal, siempre juntos, siempre optimistas, siempre buscando clientes para sus pequeñas y graciosas obras.

Patricia se acaba de inscribir a la escuela para terminar la primaria en el sistema abierto, por eso dicen, a veces no les alcanza el tiempo para acudir al comedor.

Otro artista urbano, fiel al comedor, es Gamaliel Pérez. A él un buen amigo hondureño le enseño el arte de trabajar con las latas, es feliz con su oficio, porque asegura que ayuda al medio ambiente, ya que “las latas se convierten en arte y no se acumulan como basura que contamina al planeta”, sentencia con orgullo mientras muestra las creaciones del día.

Los artesanos urbanos necesitan del apoyo de la ciudadanía para la venta de sus creaciones, los puede encontrar en el comedor comunitario El Barreal de 10 de la mañana a 12 del medio día y en sus alrededores.