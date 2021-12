Zoraida Gómez compartió polémico recuerdo de Vicente Fernández: “Me diste mi primer beso”

Infobae

La actriz compartió una fotografía del momento junto “El Charro de Huentitán”.

El pasado 12 diciembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de uno de los artistas más importantes de la música mexicana, Vicente Fernández. El intérprete fue homenajeado por diversos personajes del medios nacional y una de las personalidades que lamentó el deceso del “Chente” fue Zoraida Gómez, quién compartió una polémica junto él siendo todavía una infante.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la hermana de Eleazar Gómez compartió una fotografía en homenaje en la que aparece a lado de Vicente Fernández, sin embargo lo que llamó la atención a sus más de 1 millón de seguidores fue que aparece recibiendo un beso en la boca por parte del cantante cuando todavía era una niña.



La protagonista de Like es una de las actrices que ha tenido una sólida carrera y se ha destacado por sus distintas participaciones en la televisión, la hermana de Eleazar Gómez siempre se ha mantenido bajo un perfil bajo cuando se trata de polémicas.

Por el contrario, por ser uno de los artistas más vanagloriados en la historia musical de México, Vicente Férnandez en diversas ocasiones ha sido señalado por múltiples escándalos que van desde el acoso a despreciar un hígado por no saber si su procedencia era de una persona homosexual.

Cabe recordar que a principios del año, el cantante mexicano Vicente Fernández se volvió tendencia en diversas redes sociales, porque fue acusado de “acoso sexual”, luego de que se compartiera un video en el que supuestamente aparece tocando el pecho a una joven.

Posterioremente el intérprete ofreció una entrevista para Mara Patricia Castañeda en donde dejó en claro que jamás fue su intención y ofreció sus disculpas públicas, además señaló que no recuerda como sucedió, debido a toda a gente que asistía.

Tras la viralización del video, “El Charro de Huentitán” habló sobre el escándalo al que más tarde se sumaron otras mujeres que aseguraron también haber sido acosadas en su tiempo por el intérprete. Tal fue el caso de Lupita Castro quién en su momento acusó al patriarca de la dinastía Fernández de tambíen acosarla cuando tenía 17 años y de supuestamente haberla violentado sexualmente.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, aseveró en un video difundido a través de redes sociales.

La también cantante contó que, cuando tenía 17 años, el icónico cantante abusó de ella. Y es que, según le contó a la periodista argentina Olga Wornat, quien recientemente publicó una biografía no autorizada del cantante, se conocieron porque ella trabajaba con él en el programa Siempre en domingo.

En el video, la también cantante mexicana señaló que a pesar de haber sufrido, como aseguró, los estragos de un abuso sexual supuestamente cometido por Vicente Fernández desde hace 40 años, Lupita Castro aceptó en ese momento que no busca emprender acciones legales en contra del “Charro de Huentitán”, lo único era que pedía una disculpa pública para comenzar a reparar los daños en su salud mental.

