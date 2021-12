Busca estado diálogo con federación para asegurar ciclo agrícola del 2022

Luego de la visita del presidente Andrés Manuel López los productores de la región centro-sur manifestaron su preocupación pues no hay certidumbre de que en el año 2022 se quede el agua de las presas en Chihuahua.

Al respecto, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno anunció que se buscará entablar el diálogo con el Gobierno Federal.

“Yo personalmente he estado hablando con algunos de los delegados allá y próximamente vamos a sostener una reunión. Están preocupados porque el permiso de riego del ciclo agrícola que viene no está en los términos que ellos consideran que debe de estar, pero nada que no podamos dialogar con el Gobierno Federal”, comentó.

De acuerdo con la comisión hidráulica para para actividades de riego que se podrán extraer el año que entra sería de 495 millones de metros cúbicos de las presas La Boquilla y Las Vírgenes, con un trasvase de 30 millones para la presa Luis L. León.