La inflación, el grinch navideño.

Por: Manuel Narvaéz Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Atraco en despoblado. Cuando la raza trabajadora recibe sus aguinaldos y con la ilusión de pasar unas bonitas fiestas decembrinas, se desata más sinflación.

El viernes por la noche fui a la sucursal de AlSuper Tres vías, para comprar un paquete de pechuga de pavo marca Zwan, la de 250 gramos. Esa que dice Bienestar.

Me horroricé al ver el precio de ¡99 pesos!, cuando la semana pasada lo adquirí en 58.

Detrás de mi escuché a una señora decir que la leche subió trece ¡13 pesos!. No supe de cuál marca, pues lo único que deseaba era salir de ahí.

Desde 1995, cuando el error de diciembre (1994), provocado por el entonces presidente Ernesto Zedillo, según su antecesor Carlos Salinas de Gortari, la inflación alcanzó el 52% y elevó mis deudas de las tarjetas de crédito, mis ingresos perdieron poder adquisitivo y luego me quedé sin jale.

Por aquella crisis me vi en la necesidad de perlarme a trabajar de ilegal en los Estados Unidos, entre 1996 y el 2000.

No se me olvida que fue el PRI y el PAN los que pasaron esa factura al pueblo de México.

Algunas ratas de entonces, hoy respetados hombres de negocios y presidentes de los grupos económicos más poderosos de este país, pidieron prestado a los bancos y no pagaron. Por ellos se crea el FOBAPROA.

Por esta monumental transa se han pagado del erario 1.3 billones de pesos, y contando. Ah, pero eso sí, se logró salvar el ahorro de los mexicanos. Presumieron los desvergonzados.

En este 2021 que termina y con las fiestas decembrinas encima, nos pasan de nuevo la podadora de bolsillo, esta vez con una inflación que ronda el 7.5%.

El ejecutivo federal intenta vanamente justifica que esto se debe a la pandemia, lo que es parcialmente cierto, pero no explica por qué la canasta básica aumentó al menos un 45%.

Necesitamos saber por qué dicen que la mentada inflación sólo es del 7.5%, cuando lo que tragamos el común de los mestizos de este país estamos pagando más del 45% de aumento en promedio por la canasta básica.

¿Será que el Pro RATEO lo hacen entre los aumentos de los autos de alta gama, las casas de ensueño que compran los políticos, las bolsas y prendas de vestir de marca, y la canasta básica?. Porque si es así, esa regla es puro atole con el dedo.

Con esa lógica hasta parece que el pavo del que Zwan saca las pechugas, tiene los ojos rasgados y proviene de China.

Esta tragedia económica exhibe la avaricia de los acaparadores, poderosos y las mentiras del gobierno.

Pobre mi México lindo y querido que solo produce lástima y pobreza, porque al parecer TODO lo que consumimos y vestimos es importado.

A este paso seremos los ciudadanos los que convoquemos a un HAMBRETÓN para saciar el voraz apetito por las ganancias de los acaparadores de alimentos de este país, como aquella jornada de salvamento en los tiempos de López Portillo, cuando los trabajadores entregaron parte de su salario y bienes para compensar el saqueo de dólares del que fuimos víctimas.

Me decepcionas PROFECO.

Es cuanto.

Comentarios