“Santa Claus no existe”, dice obispo italiano a los niños

La Razón

El obispo italiano Antonio Staglianò dijo durante un evento escolar con niños que “Santa Claus no existe”, declaración que se volvió viral en redes sociales.

Un obispo de Noto en Sicilia, Italia, causó polémica en redes sociales al afirmar durante un evento navideño con niños que Santa Claus no existe y que “es un personaje imaginario y no una persona real”.

De acuerdo con medios locales, las declaraciones del clérigo italiano, identificado como Antonio Staglianò, se dieron durante un festival escolar de arte en el que se habló sobre la bondad de San Nicolás de Myra, inspiración de la figura actual de Santa Claus.

“No, Santa Claus no existe. De hecho, agregaría que el rojo del traje que lleva fue elegido por Coca Cola exclusivamente con fines publicitarios”, expresó durante su participación.

Tras el comentario viral y ante las quejas de los padres de los niños, la diócesis de Noto publicó una disculpa pública en redes sociales en la que aseguraron que el obispo no tenía como intención “despertar tanto revuelo mediático ni decepcionar a los más pequeños”.

Sin embargo, aclara el comunicado, Antonio Staglianò quiso demostrar que “un obispo debe predicar el valor cristiano de la Navidad, hoy por desgracia cada vez más consumista, descristianizada y subordinada a la lógica del mercado”.

En ese sentido, el italiano precisó: “No les dije a los niños que Santa no existe, pero hablamos sobre la necesidad de distinguir lo que es real de lo que no. Así que di el ejemplo de San Nicolás de Myra, un santo que traía regalos a los pobres. En la tradición anglosajona, luego se convirtió en Santa Claus, pero ciertamente no en el Santa Claus creado por Coca-Cola”.

El clérigo agregó que en su encuentro con los niños quiso explicar que una cultura de consumo, como la de los regalos, es diferente de una del regalo que está en la base del verdadero mensaje de la Navidad.

ANR

Comentarios