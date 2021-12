Llama alcalde Marco Bonilla a chihuahuenses a reforzar medidas sanitarias contra el COVID-19

– Ante el aumento de los contagios Marco Bonilla indicó que de continuar esta tendencia al alza se tendrán que implementar mayores restricciones

Debido al incremento de casos activos en la Capital del Estado Grande, el alcalde Marco Bonilla hizo un llamado a las y los chihuahuenses para reforzar todas las medidas sanitarias a fin de frenar el avance en el número de contagios de Covid-19.

En conferencia de prensa, el alcalde capitalino señaló que la contingencia sanitaria no ha terminado y, por el contrario, los casos continúan en aumento como consecuencia del relajamiento de las medidas restrictivas, lo que nos ha llevado a alcanzar números rojos.

“Nos hemos confiado y esto trae el riesgo inminente de vernos en la necesidad de incrementar aún más las restricciones. No es lo que queremos como familias pero de continuar el aumento en el número de contagios diarios nos veremos en la necesidad de ajustar las medidas”.

Bonilla Mendoza indicó que desde el Gobierno municipal han sostenido constantes reuniones con los comités de salud, con el sector productivo, con expertos y con todas las autoridades en el tema de la lucha contra el Covid-19, y en consecuencia, se determinó que en los siguientes días deberán aplicarse con mayor rigor las medidas preventivas a fin de ver reflejado un sensible descenso en los contagios, de lo contrario se tendrán que implementar nuevas medidas aún más estrictas.

No bajar la guardia, subrayó el presidente municipal de Chihuahua, significa no relajar las medidas sanitarias, por lo que he girado instrucciones para cancelar toda reunión social con motivo de la temporada navideña; las posadas del Gobierno municipal han quedado canceladas, las reuniones de trabajo con aforos que rebasen el límite permitido se llevarán a cabo de manera virtual, y los espacios de trabajo estarán en permanente sanitización, puntualizó.

Dentro de estas medidas que se tomarán en el municipio, Marco Bonilla informó que habrá acciones más estrictas con respecto al uso del cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y toma de temperatura, para que los empleados y las personas que asistan a hacer trámites a alguna dependencia, tengan mayor seguridad.

Comentó que estas medidas tienen el objetivo de cuidar la salud de las familias chihuahuenses para que en un futuro puedan volver las convivencias sin que le falte salud a ninguno.

“Es momento de ser conscientes y responsables, más aún en estas fechas. No relajemos las medidas, esto puede ser la diferencia entre más restricciones o poder tener una sana convivencia, y sobre todo, unas felices fiestas” resaltó el Alcalde.

Asimismo, exhortó a la población a vacunarse, ya que esto ha disminuido de gran manera los decesos y hospitalizaciones graves, así como también invitó a que los grupos de personas que tengan enfermedades crónicas, extremen las medidas al máximo de las posibilidades.

Dentro de las medidas planteadas por el Alcalde se encuentran:

– Correcto uso del cubrebocas.

– Lavado de manos constante combinado con el uso de gel antibacterial.

– Cuidar la sana distancia, que equivale a un metro y medio entre cada persona.

– Cancelación de posadas y reuniones sociales de empleados del municipio.

– Instalación de filtros de revisión en Plaza de Armas, y en el Santuario de Guadalupe. – Extremar cuidado con los niños y adultos mayores por ser los grupos más vulnerables.

– Evaluar el “Home Office” en distintas empresas y oficinas del Gobierno Municipal.

