En España no se habla español, se habla castellano, que no es el idioma predominante. Muchos creerán que en España como estado es un ente muy homogéneo y la verdad es que no. Existe un mayor sentido de nación homogenea en países como México, Francia ó Colombia que en la Madre Patria.

El concepto de España como nacion no está muy arraigado a los españoles, salvo en los madrileños y castellanos, los nacidos en la Península Ibérica se identifican a ellos mismos como oriundos de sus comunidades autónomas, es decir los de Galicia se identifican puramente como gallegos con su idioma el gallego, leíste bien, idioma y no lengua. Los originarios del País Vasco hablan euskera, los oriundos de Cataluña se sienten orgullosos de hablar catalán, con su bella ciudad capital de Barcelona, hablan catalán y es aquí en Cataluña cuando en 2017 a través de un referendum, estuvieron a punto de independizarse de España.

Los de Cantabria hablan cantábrico, en Valencia valenciano, en Aragón hablan aragonés. El castellano (español) es hablado de manera única en la capital Madrid y en las regiones de Castilla, si bien hay una gran mayoría al interior de la Península ibérica que lo domina como segunda lengua y en las zonas con alta demanda turística no se observa problema por ello, la realidad es que los ibéricos no dejan de ver al castellano como una lengua impuesta siglos atrás y defienden la autonomía de sus comunidades.

En España hay más de cinco idiomas oficiales, solo hace falta observar el contexto histórico de la integración de España como Estado para observar que forma una serie de conquistas o uniones matrimoniales que fueron la estrategia política para gobernar mayor cantidad de terreno.

Otra de las falacias históricas es el hecho de que España conquistó a México, pues para empezar fue el Reino de Castilla el que envía naves dirigidas por Hernán Cortés. Y es así a través de esta expansión como logra imponer el idioma castellano -nombre etimológicamente correcto- en la gran mayoría de América, a excepción de las tierras del Brasil y las colonias inglesas.

La autonomía de las comunidades españolas fue preservada desde tiempos ancestrales, pues a pesar de las uniuones monárquicas y matrimonios arreglados, los reyes siempre respetaron la autodeterminación y la cultura propia de cada comunidad, salvo épocas expecionales como la misma intervención napoleónica en España y posteriormente la dictadura franquista con el General Francisco Franco, que pese a ser una dictadura de derecha y de corte centralista a la muerte de Franco, como ultimo deseo del dictador terminó restableciendo la monarquía, pues es a través de ella como pudieron garantizar la unidad del territorio español.

Es por ello que históricamente cada una de las 17 comunidades que integran a España, gozan de una alta autonomía garantizada en su Constitución y cuando uno las visita se da cuenta que prefieren hablar su idioma a hablar castellano, con los turistas son un poco más tolerantes en ese sentido y tienen la atención de hablar en castellano o en inglés.

Movimientos nacionalistas en las comunidades han ido gestandose y teniendo penetración en la sociedad como la resistencia del País Vasco o el referéndum realizado en 2017 en Cataluña, impulsado por su Presidente en el exilio Puidgemont, dicho referendum avaló la independencia de Cataluña para con España cuyos resultados fueron 90% por el Si y 7.83% por el No. Sin embargo dicha independencia fue reprimida por el ejército enviado por el gobierno centralista todavía dirigido por Mariano Rajoy del Partido Popular y avalado públicamente por el entonces Rey Juan Carlos I.

En Barcelona aun se respira un sentimiento dolido por la forma en la que se suprimió la independencia. El coste político de este incidente fue la gota que derramó el vaso –entre otros motivos- tanto para la renuncia de Mariano Rajoy como Presidente, así como la abdicación del Rey Juan Carlos I a favor de Felipe I, así como el fortalecimiento de movimientos que abogan por el establecimiento de la República.

En una época de exacerbados nacionalismos hay que buscar la jsuta medianía que preserve las costumbres e identidad de las comunidades que integran a los Estados pero a la vez que tambien permita estabilidad economica y desarrollo humano para la mayoría sin cargas impositivas desproporcionadas a zonas geográficas de desarrollo pujante que terminan sosteniendo otras zonas mucho menos favorecidas, entendiendo que la subsidiariedad debe existir sin convertirse en asistencialismo.

