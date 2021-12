Adrenalina

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/vamos-con-mucha-fe-dicen-en-atlas/1487193

El técnico Diego Cocca admitió que cometieron errores puntuales en el juego de ida ante León y para la vuelta no pararán de pensar en el arco rival.

Diego Cocca, entrenador del Atlas, aceptó que su equipo regaló dos goles en la Ida de la Final del Grita México A21, donde cayeron 3-2 ante León. El estratega puntualizó que fueron la mejor defensa del torneo regular y que encajar tres goles es algo que los deja molesto.

“El equipo hizo un esfuerzo importante, nos empataron y volvimos a estar al frente, cometimos errores individuales que terminaron en goles, pudimos haber evitado dos goles, pero son cosas que pasan. Es raro que a este equipo le hagan tres goles, para el espectador fue un partido muy lindo. Tenemos que corregir y la llave está abierta, en el Jalisco vamos a salir a buscar el triunfo, este equipo ha demostrado que ha salido adelante, vamos con mucha fe”, mencionó.

Cocca no quiso buscar culpables, mucho menos a Camilo Vargas, quien por segundo partido consecutivo dejó un balón muerto en el área, que terminó en el fondo de las redes: “Camilo nos ha salvado un montón de veces, confiamos plenamente en él. No tengo duda de que el domingo va a estar entero”.

Para la vuelta el próximo domingo en el Estadio Jalisco, Cocca lo tiene claro y confía en que la Fiel les dará ese empujón final para conseguir el ansiado título y sin traicionar la identidad que han mostrado.

“Vamos a salir a presionar, a atacar, con nuestras herramientas, con nuestras formas, que no para de pensar en el arco rival. Me da bronca que esa cuota de suerte no estuvo con el equipo, hicimos cosas grandes, tratamos de tener al rival en su campo. No tengo duda de que el domingo vamos a salir a hacer lo que venimos haciendo, no tengo duda de que el Jalisco estará repleto y la gente lo gozará, porque nos dará ese empuje para ganar el domingo”, concluyó.

Comentarios