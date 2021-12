Descenderá la temperatura en la ciudad este fin de semana

Debido al frente frío número 13 que se desplaza sobre el norte del país, este fin de semana, se espera un descenso en la temperatura en la ciudad, por ello es importante acatar las recomendaciones que emite la Coordinación Municipal de Protección Civil, para evitar enfermedades respiratorias y accidentes derivados del uso de calefactores a gas o leña.

Según el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes habrá nublados intermitentes, con vientos que superarán los 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 23°C; el sábado será el día más frío, con cielo nublado y temperatura máxima de 15°C y mínima de 6°C; en tanto el domingo, se espera un día soleado con temperaturas de 22 y 5°C respectivamente.

El titular del despacho de Protección Civil Municipal, Joel Estrada Castillo, exhortó a los chihuahuenses a abrigarse adecuadamente, cuidar a las mascotas y seguir acatando las medidas sanitarias correspondientes para evitar más contagios por la pandemia. Además, hizo hincapié en los cuidados que se deben tener al manejar calentones, estufas u otros dispositivos, tanto a gas, como a leña, los cuales son los principales causantes de lesiones o decesos en la temporada invernal.

*Sigue estas recomendaciones y evita incidentes al usar calefactores:*

– No dejes calefactores encendidos durante la noche o mientras duermes.

– Los tanques de gas deben instalarse siempre al exterior de las viviendas.

– No dejes cerca de los calentones artículos que puedan incendiarse con facilidad.

– En caso de ser de leña, no utilices líquidos inflamables para encenderlos.

– Evita que los aparatos sean manipulados por menores.

– Mantente alerta del correcto funcionamiento del equipo.

– Mientras están encendidos, abre las ventanas entre 10 y 15 centímetros para permitir el flujo de aire.

– Ante cualquier emergencia, comunícate de inmediato al 9-1-1.