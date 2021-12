Seis países de Oriente Medio prohíben “West Side Story”

La Crónica de hoy

Según los informes, West Side Story ha sido prohibido en seis países del Medio Oriente por un personaje transgénero.

Según The Hollywood Reporter, la tan esperada nueva versión de Steven Spielberg del clásico musical de 1961 no se proyectará en Arabia Saudita o Kuwait porque la película no recibió un certificado de estreno.

La película, que presenta la épica historia de amor entre dos adolescentes de diferentes orígenes étnicos en la ciudad de Nueva York de 1957, tampoco se estrenará en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omán y Kuwait porque Disney se negó a cortar algunas escenas, según lo solicitado por censores.

Si bien el motivo de la medida de las seis naciones no ha sido confirmado oficialmente, Variety informó que lo que provocó la prohibición fue la interpretación de Anybodys, un personaje que es transgénero e interpretado por la actriz no binaria Iris Menas.

El primer aspirante al Oscar, que originalmente estaba programado para estrenarse alrededor de la Navidad del año pasado, se retrasó debido a la pandemia de COVID-19, y ahora está programado para abrir en los cines de EU el viernes.

Según The Hollywood Reporter, la película debía estrenarse en Oriente Medio el jueves y ya apareció en todos los principales sitios web de películas.

Dado que la homosexualidad está en contra de la ley en muchos de los países del área, la censura en las películas que presentan temas LGBTQ no es infrecuente.

El mes pasado, la película de superhéroes de Marvel Cinematic Universe, Eternals, fue retirada de distribución en Arabia Saudita, Qatar y Kuwait.

La prohibición se produjo después de que, según informes, los censores hicieron varias solicitudes de edición al estudio, incluida la eliminación de una escena en la que un personaje llamado Phastos (Brian Tyree Henry) compartía un beso con su esposo en la pantalla Ben (Haaz Sleima), pero las solicitudes de la censura fueron denegadas.

En marzo de 2020, Unidos de Pixar fue prohibido en Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita en una sola línea que hacía referencia a una relación lésbica, por un personaje con la voz de Lena Whaite.

Las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo LGBTQ entre adultos es un delito en 69 países y territorios de todo el mundo. También pueden conducir a la pena de muerte en Arabia Saudita.

