Mon Laferte: gesta una vida y música a la par

por Lily Ponce

Estar embarazada es una bendición que muchas anhelan y otras no cumplen por motivos personales o laborales. Sin embargo, esa experiencia que cambiará tu vida por completo, la está viviendo actualmente la cantante chilena Mon Laferte quien se encuentra emocionada de tener a alguien viviendo dentro de su vientre puesto que era algo que deseaba con ansias y ahora por fin lo está cumpliendo.

Como parte de esas sensaciones inexplicables, la intérprete de Tu falta de querer, estrenó hace unos días la versión en vivo de su canción Niña acompañada de un video musical el cual forma parte de su disco 1940 Carmen que escribió cuando estaba buscando embarazarse en Los Ángeles.

“Niña es la primera canción de cuna que escribí para mi bebé y se la he cantado un par de noches atrás. Yo no sabía que los primeros tres meses eran los más difíciles y que después ya iba a poder a hacer mi vida normal entonces me fui de gira por Estados Unidos”, dijo la cantante quien no contaba con que el embarazo la cansaría más, le provocara agruras, hipo, retención de líquidos y continuos dolores de espalda.

A pesar de todos esos síntomas la artista cuenta que ha podido hacer su trabajo perfectamente y se ha sentido increíble cantando sobre el escenario cuyas últimas presentaciones las realizará en estos días puesto que probablemente dará a luz en marzo.

“Mis planes son seguir trabajando a principios del año siguiente y ser madre, no sé cómo me vaya ir porque todos me dicen que ya no voy a poder dormir, entonces voy a intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo: ser mamá y estar sobre el escenario”, enfatizó.

Así como Niña (que no necesariamente hace alusión al género de su bebé) es tan especial e íntima para ella, también lo son todas sus canciones del álbum 1940 Carmen que Mon escribió para desahogarse de todo lo que vivió en ese momento.

“Fui a Los Ángeles porque quería quedar embarazada, llegué con planes personales y estando allá pasaron muchas cosas laborales. Para mí, la música siempre ha sido mi salvación, me divierte hacerla, provoca que me olvidé de mis problemas y empecé a hacer canciones para que me ayudara en el tema profesional que estaba siendo un lío y en lo personal porque tenía bochornos, subí de peso y lloraba todo el día”, agregó.

En este álbum Mon Laferte también cuenta aspectos de su vida personal que nunca había revelado al mundo como lo fue en la canción A crying diamond.

“Tocó temas de los que nunca quería hablar ni hacerlo públicamente, en A crying diamond cuento mi historia de niña adolescente cuando sufrí un abuso por muchos años y estar en este estado hormonal me pone mucho más sensible. Al final decidí compartirlo con el mundo porque era necesario para mí también”, expresó.

En cuanto a su nominación al Grammy por Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con su disco SEIS cuya ceremonia se llevará a cabo el 31 de enero en Los Ángeles, la cantante se mostró muy contenta de que su música sea reconocida por una industria.

“Es la primera vez que me nominaron al Grammy, estoy súper nerviosa y emocionada. Los premios no miden si una música es mejor que la otra, porque el arte es tan subjetivo, lo que a unos les gusta a otros no”, dijo.

Para ella, el estar nominada representa ser parte de la música actual que no solo reconoce su trabajo como artista, sino también el de todas las personas involucradas en su álbum.

Además, lo que más le emociona de estos premios es que según Mon, son muy motivantes para todo el equipo participante porque les genera más trabajo.

¿Sabías que?

SEIS fue incluido en la lista de mejores discos del año del New York Times y de la NPR (National Public Radio) que tuvo muchas colaboraciones entre ellas con Alejandro Fernández y La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho.

Mon Laferte regresó este año a los escenarios y realizó una exitosa gira por Estados Unidos, logrando que varias fechas fueran SOLD OUT

