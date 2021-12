Emite Protección Civil Estatal aviso preventivo por ingreso de Frente Frío 13 y fuertes rachas de viento en el estado

El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo por el ingreso del Frente Frío 13 durante este jueves y viernes, mismo que causará rachas de viento superiores a los 70 y 80 kilómetros por hora, lluvias y tolvaneras en tramos carreteros.

Además, con base en la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, la CEPC informa que, el sistema frontal Núm. 12 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente del país.

En tanto, la masa de aire frío asociada provocará un descenso de las temperaturas máximas en gran parte del estado.

Ante estas condiciones la dependencia estatal indica que, las primeras horas del jueves 9 y viernes 10 de diciembre, prevalecerá un ambiente de frío a muy frío en la mayor parte del territorio.

Asimismo, para el jueves, la aproximación del Sistema Frontal 13 desde el sur de Estados Unidos, prevé la presencia de fuertes vientos con mayor intensidad sobre la zona norte y lluvias en algunas regiones del estado.

Mientras para el viernes 13, se espera el ingreso del Frente Frío número 13 en interacción con un canal de baja presión y la corriente en chorro y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacifico, que favorecerá ambiente frío por la mañana, de templado a cálido por la tarde y temperaturas muy frías con heladas por la mañana en la zona serrana, cielo de parcialmente nublado a nublado.

El pronóstico de vientos para este jueves y viernes estará presente, con rachas que pueden superar los 85 km/h en la zonas occidente y centro; 75 km/h en partes de las zonas noroeste, occidente y centro; asimismo, 65 km/h en el noroeste, occidente, suroeste y centro; los vientos podrán superar los 55 km/h en las zonas norte, suroeste y centro; 45 km/h en el centro, sureste y noreste; y los 35 km/h en el centro, suroeste y sureste de la entidad.

Para estos próximos días se esperan lluvias de dispersas al noroeste y occidente; lluvias de aisladas a dispersas, en Juárez, Janos, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero y Bocoyna, Palomas, Guadalupe, Nuevo Casas Grandes y Bachíniva.

Estas lluvias pueden estar acompañadas de chubascos y caída de granizo. En las partes altas de la sierra donde existirá la probabilidad de caída de aguanieve y nieve.

Mientras que los fuertes vientos podrán ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua a Juárez, Juárez a Janos, y Janos a Buenaventura, y Chihuahua a La Junta.

Ante estas condiciones climatológicas, la CEPC hace un llamado a la población para que extreme precauciones y siga las recomendaciones que emiten las autoridades.

Ante la presencia de viento:

No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos.

Evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura.

Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento.

De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso.

Precaución al conducir por carretera ante la baja visibilidad por la formación de tolvaneras, enciende luces altas e intermitentes.

Resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda.

Si observas un incendio, árbol a punto de caer o alguna otra situación riesgosa, repórtala de inmediato a la línea 9-1-1.

Comentarios