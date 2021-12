La austeridad no debe quedar en el discurso: Morena

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado, Cuauhtémoc Estrada manifestó que no se advierte en el proyecto de presupuesto presentado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván un presupuesto austero, tal como establece su plan de gobierno y como lo manifestó ante todos los chihuahuenses.

Expuso que desde que tomó posesión, la gobernadora manifestó a los chihuahuenses que no tendríamos presupuesto deficitario, que tendríamos presupuestos moderados, que la deuda no era el camino.

“Nosotros seguimos pensando que la deuda no es el camino, (sino que es) el ajuste en el gasto, la administración correcta de los dineros públicos lo que nos puede llevar a tener menos deuda en el estado” expresó Estrada Sotelo.

Reiteró que la austeridad es un tema que la titular del Ejecutivo maneja en su proyecto específicamente con esa palabra, austeridad, y ahí se compromete a que su gobierno será austero.

“Nosotros no lo hemos advertido, hay un aumento en los tres rubros del gasto corriente de aproximadamente el 10 por ciento. Quiere decir que no estamos hablando precisamente de un presupuesto austero. Lo que tenemos que revisar es por qué el gasto corriente aumenta, por qué no se mantuvo e, incluso, en algunos rubros debiese bajar, para entonces si nosotros decir que estamos ante un proyecto de presupuesto con austeridad”, señaló.

Agregó que la austeridad no puede convertirse en un concepto discursivo sino que tiene que reflejarse en los renglones del gasto y los que no son prioritarios pueden ser reducidos, mientras que los prioritarios, como Salud, Educación y Seguridad, tendremos que ajustarlos a las necesidades de la población.

Por último, dijo que se puede reducir el presupuesto en algunos órganos autónomos, en el poder Legislativo, en el propio poder Judicial, en las percepciones de los funcionarios de los primeros niveles de gobierno, entre otros conceptos.