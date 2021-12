¿Qué demonios está pasando con Kamala Harris?

CNN

Por Análisis De Chris Cillizza

En las dos últimas semanas, la vicepresidenta Kamala Harris ha perdido a dos de sus principales asesoras.

En primer lugar, justo antes del Día de Acción de Gracias, se conoció la noticia de que Ashley Etienne, la directora de comunicaciones de Harris, dejaría la oficina de la vicepresidenta. Luego, este miércoles por la noche, CNN informó que Symone Sanders, la principal portavoz de Harris y asesora principal, también se va.

Los aliados de Harris se apresuraron a explicar que ambas salidas estaban previstas desde hace tiempo y que no son resultado de ningún tipo de problema dentro de la oficina de la vicepresidenta.

“Es natural que los miembros del personal que se han entregado en cuerpo y alma a un trabajo estén listos para irse después de algunos años”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre la salida de Sanders el jueves.

Si crees eso, es que no has prestado atención. Los principales asesores de un vicepresidente no se van al azar a menos de un año de su mandato. Una salida puede explicarse por circunstancias atenuantes. ¿Dos? De ninguna manera.

La decisión de Etienne y Sanders de abandonar el cargo plantea una pregunta sencilla: ¿qué está pasando en el mundo de Harris?

Aunque la pregunta es sencilla, la respuesta –o las respuestas– no lo son.

Hay quienes discuten incluso la premisa de la pregunta, insistiendo en que se está juzgando a Harris con un rasero injusto debido a su condición histórica de primera mujer, primera negra y primera estadounidense de origen asiático en ocupar la vicepresidencia.

Sin embargo, las salidas de personal de tan alto nivel tan pronto en un mandato provocarían preguntas independientemente de quién estuviera en la oficina del vicepresidente porque, bueno, son extrañas y poco habituales.

Así que, de nuevo, ¿qué está pasando?

Tenemos algunas pistas sobre ello gracias a los informes de mis colegas de CNN Edward Isaac Dovere y Jasmine Wright del mes pasado. El dúo escribió:

“Desgastados por lo que consideran una disfunción arraigada y una falta de enfoque, los principales asesores del Ala Oeste se han desesperado ante la vicepresidenta Kamala Harris y su personal, decidiendo que simplemente no hay tiempo para tratar con ellos en este momento, especialmente en un momento en el que el presidente Joe Biden se enfrenta a preocupaciones legislativas y políticas que se multiplican rápidamente”.

“La exasperación va en ambas direcciones. Las entrevistas con casi tres docenas de asesores antiguos y actuales de Harris, funcionarios de la administración, operativos demócratas, donantes y asesores externos, que hablaron extensamente con CNN, revelan una compleja realidad dentro de la Casa Blanca. Muchos en el círculo de la vicepresidenta se quejan de que no la están preparando o posicionando adecuadamente y que, por el contrario, la están dejando de lado. La propia vicepresidenta ha dicho a varios confidentes que se siente limitada en lo que puede hacer políticamente. Y los que la rodean siguen siendo cautelosos a la hora de insinuar futuras ambiciones políticas, ya que el equipo de Biden está muy atento a las señales de deslealtad, especialmente por parte de la vicepresidenta”.

Cuando un político se siente estresado o cree que se está abusando de él, casi siempre ejerce presión hacia abajo, hacia su personal. Y los informes sobre problemas dentro del personal de Harris no son nada nuevo.

Ya en julio, Politico informó que el personal de Harris estaba “experimentando una baja moral, huecos en sus líneas de comunicación y una disminución de la confianza entre asesores y altos funcionarios”. (La publicación atribuyó gran parte de la culpa de esos problemas a la jefa de personal de Harris, Tina Flournoy).

Además, las dificultades de Harris para retener al personal no son algo nuevo.

“No la cubrí muy de cerca en Sacramento, pero sé que se deshizo del personal”, dijo Mark Z. Barabak, un veterano reportero político de Los Angeles Times, sobre la época de Harris como fiscal general de California. “Especialmente en la parte de las comunicaciones”.

(Vale la pena señalar: el Departamento de Justicia de California pagó US$ 1,1 millones en acuerdos a exempleados de Harris en la fiscalía para resolver acusaciones de acoso sexual y represalias durante su tiempo en el cargo. Un portavoz de Harris dijo en 2019, cuando se revelaron los acuerdos, que Harris no sabía de ellos. “Como jefa ejecutiva de un departamento de casi 5.000 empleados, me hago responsable de ello”, dijo Harris en un comunicado en ese momento. “Nadie debería enfrentarse al acoso o la intimidación en el lugar de trabajo, y las víctimas de conducta sexual inapropiada deberían ser escuchadas, creídas y protegidas”).

Barabak tiene su propia teoría de por qué Harris ha tenido tantos problemas: es parte del trabajo.

“Incluso cuando se hace cargo de una serie de carteras políticas, incluso cuando está de visita en París esta semana para tratar de resolver la ruptura de las relaciones de la administración con Francia, sigue siendo un hecho que el puesto número 2 en la Casa Blanca es inherentemente un puesto que empequeñece”, escribió a mediados de noviembre. Más tarde, en el mismo artículo, añadió lo siguiente:

“Prácticamente todos los vicepresidentes de la historia moderna, a excepción de Dick Cheney, que desempeñó un papel inusualmente destacado en la orientación de la política exterior y de defensa bajo el presidente George W. Bush, se han visto más pequeños que cuando aceptaron el cargo”.

“Eso se debe a que uno de los principales requisitos del trabajo es alejarse de los focos, excepto para apoyar al presidente y a su agenda”.

Independientemente de la razón, Harris no está ni de lejos donde ella y su equipo esperaban estar al terminar su primer año como vicepresidenta. Y las cosas, al menos por el momento, parecen estar yendo a peor, no a mejor.

