“Estoy en un grito”: Thalía alerta a sus fans; confiesa que no puede caminar tras fuertes dolores

Milenio Digital

Thalía, famosa cantante mexicana, causó preocupación entre sus fans, pues no está pasando los mejores momentos de su vida. Y es que la intperprete de ‘Amor a la mexicana’ reveló que no ha podido caminar, sentarse y realizar otras actividades tras padecer fuertes dolores. ¿Qué le pasó? Aquí te contamos lo que sucede con cantante Thalía.

Fue a través de sus redes sociales, en donde la actriz y cantante rompió el silencio sobre los problemas de salud que enfrenta. Compartió con sus seguidores el motivo por el que ha estado un poco alejada de las redes sociales, en donde es muy activa.

© Proporcionado por Milenio

Explicó que desde hace un mes y medio está experimentando severos problemas en la espalda.

“Estoy en un grito desde hace mes y medio o dos meses. Me he mantenido calladita, pero saben que no soy así. He tenido fuertes dolores lumbares que me han impedido caminar, sentarme o recostarme. Todo me duele”, contó Thalía.