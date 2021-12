Invita Icatech al público en general a capacitarse en primeros auxilios

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), invita a la población en general a cursar la formación básica como primer respondiente (primeros auxilios) en la ciudad de Chihuahua.

El curso gratuito se está realizando en el aula móvil donada por la empresa del sector energético FERMACA. Dicha aula del Salón Pinos Altos, que se ubica en la colonia San Felipe de la Ciudad de Chihuahua, con dos horarios de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 3:00 a 7:00 de la tarde.

La instructora Adriana Ramírez Gómez explicó que es muy importante que toda persona tenga un mínimo de conocimientos en materia de primeros auxilios, porque así puede contribuir a salvaguardar una vida humana, sobre todo en una situación de emergencia en el hogar, trabajo o lugares públicos.

Agregó que una vez concluida la capacitación, los egresados podrán actuar con sentido de urgencia en presencia de lesiones accidentales e identificar reglas básicas como primer respondiente.

En ese sentido, durante el curso se ven temas como: emergencia, signos y síntomas; signos vitales; tipos de lesiones; fracturas; levantamiento y transporte de heridos; y otros más.

Eduardo Meza, habitante del Municipio de Rosales y quien está cursando el Taller, comentó que todos a lo largo de nuestra vida, ya sea en la escuela o en el trabajo, hemos recibido alguna plática de inducción a los primeros auxilios, pero no de manera formal.

Por lo tanto, es necesario reforzar y actualizar los conocimientos para poder actuar en una situación de emergencia con heridos.

“El curso me ha parecido bien, tiene cosas nuevas que en otros talleres no lo había visto, porque las personas no eran profesionales dedicadas al ramo. Pero ahora estamos viendo las consecuencias que puede haber por mal manejo cuando no se atiende a alguna víctima de manera adecuada”, dijo Eduardo Meza.

Es importante resaltar que este curso forma parte de un programa de capacitación en forma gratuita, que se impartirá en el mismo lugar y con los mismos horarios, así que los interesados pueden obtener mayor información en el número telefónico 614 185 3182 y en la página https://www.facebook.com/IcatechChihuahua.

Para la inscripción de los cursos y capacitaciones que ofrece ICATECH, se solicitan los siguientes documentos: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente.