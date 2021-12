El Universal online

Deben cuidarse las reservas internacionales para no arriesgar economía: Ricardo Monreal Al concluir la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja ante la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, celebró que la candidata a integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México expresara su convicción de que las reservas internacionales no se utilicen para el pago de deuda ni para otro fin que no esté expresamente marcado en la ley.

El senador subrayó que la Comisión de Cambios es la única facultada para decidir sobre el uso de las reservas internacionales, y lo contrario a una política macroeconómica sana sería la utilización de las reservas con fines de pago de amortizaciones de deuda pública o de gasto público, lo que sería incorrecto.

“Por eso no podemos, de ninguna manera, poner en riesgo los niveles de la economía ni tampoco hacerlos vulnerables en la percepción de riesgos por parte de los mercados y de los actores económicos. Yo quiero decirlo contundentemente: las reservas son un indicador importante de la capacidad de pago que tiene el país para hacer frente a sus compromisos en moneda extranjera, y también de la solidez del propio Banco Central”, apuntó.

Reconoció que las reservas internacionales promueven la confianza de los agentes económicos respecto de la fortaleza financiera de la economía del país, y facilitan el acceso a los mercados internacionales de capital en condiciones favorables. “Por eso nos queda muy claro que las reservas internacionales sirven para que el gobierno federal y los particulares puedan cumplir sus compromisos en monedas extranjeras”, indicó.

Ricardo Monreal señaló que le alegra mucho la posición de Victoria Rodríguez, que resalta la necesidad de cuidar nuestras reservas internacionales y garantizar “que por ningún motivo se disponga de ellas, de ninguna manera, sino de acuerdo con la ley”.

