Eréndira Ibarra, la actriz que envidian en México y también en Hollywood

Son muchas las actrices mexicanas que han buscado seguir los pasos de Salma Hayek y Eiza González (que tampoco es que sean muy innovadoras, solo siguen los pasos de Katy Jurado, Dolores del Río y Lupe Vélez) en Hollywood y la más reciente en unirse a este pedigree de celebridades es Eréndira Ibarra, la hija del polémico productor y militante político Epigmenio Ibarra, quien forma parte de la muy anticipada cuarta entrega de la saga ‘Matrix’, dirigida por Lana Wachowski.

Eréndira Ibarra. (Eric Charbonneau/Invision for Netflix/AP Images)

Esto en realidad no sorprende a muchos, ya que Eréndira (o bien, “Erendirita” como la conocen sus allegados y algunos fans en redes sociales) tiene una extensa carrera como actriz y además había participado en la controversial serie de streaming en Netflix ‘Sense8’ con un papel menor, lo que ya la había puesto en la mira del equipo encabezado por las Wachowski.

“A mí la primera película de Matrix me cambió la vida, la segunda me dieron ganas de entender mejor el amor y la tercera me partió el corazón porque sentí que me soltaron la mano en un momento muy importante de mi historia personal”, explicó la actriz en una entrevista a El Sol de México.

Ahora bien, para Ibarra, si bien esta oportunidad es su primer paso firme para establecer una carrera en Hollywood, ella no es ninguna improvisada; de hecho, su nacimiento, el 25 de septiembre de 1985 (apenas unos días después del devastador sismo del 19 de septiembre de ese mismo año en ciudad de México) fue de los primeros en ser grabados en video en este país por su padre, Epigmenio, quien se hizo famoso como corresponsal de guerra, y tenía a su alcance el más avanzado equipo de videograbación.

Podría decirse, pues, que Eréndira nació frente a las cámaras y desde su niñez ha estado cerca de los foros, ya que solo tenía nueve años cuando su padre fundó la famosa productora Argos TV, mientras que si madre. Verónica Velasco, encabezaba programas de periodismo político y cultural, y posteriormente produjo ‘Capadocia’, la primera serie de TV original para HBO Latinoamérica, en la que Eréndira tuvo un rol importante.

Si bien no es una actriz conocida fuera de México (al menos hasta ahora), Eréndira —que está casada con el venezolano Fred Londoño y es madre de un niño de cuatro años, Rocco— tiene una carrera bastante extensa en su país, con apariciones en filmes de directores como Manolo Caro, Issa López y Marco Polo Constandse, numerosas series y algunas telenovelas.

Ahora, al unirse al reparto de la cuarta entrega de la historia protagonizada por Keanu Reeves, Eréndira asegura que se siente muy feliz, ya que para ella, la saga “me toma la mano en un momento tan difícil para la humanidad, en un momento tan complejo para la industria, para todas las personas, nos vuelven a decir que nada es lo que realmente parece y nos vuelven a decir que tenemos el poder de definir lo que realmente importa” y agregó “Soy muy, muy fan de la saga. Cuando yo me enteré en Sense8 que iba a trabajar con Lana Wachowski y con David Mitchell, fue uno de los momentos más extraordinarios de mi carrera porque me han definido como persona, como mujer y como activista. Entonces me siento muy muy comprometida con la saga y además, parte de Matrix es mi vida también.”

Después de estar varios meses alejada de México por este importante rodaje (del que no puede decir nada aún) la también productora, guionista y directora de casting, ha estado más cerca de su hijo y también se ha avocado a desarrollar una serie con su hermana Natasha Ibarra, y la escritora Brenda Lozano, basada en la novela ‘Brujas’ de la autoría de esta última.

“Mi idea es contar historias diferentes,” ha señalado Eréndira “más inclusivas, pero más allá de un discurso de dientes para afuera o del lente para acá, es muy fácil y muy común que veamos contenido ahorita de puras chavitas y piensas que la serie es feminista, pero luego te metes al set y ves puros vatos, aquí lo que realmente quiero hacer es abrir espacios para mujeres tanto frente de cámara, como detrás de cámara”.