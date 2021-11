El gran problema financiero de nuestro Estado, se debe al mal uso de los créditos: Maru Campos

“Estamos poniendo orden en la casa. El gran problema financiero en el que estaba nuestro Estado, se debe en gran parte, al mal uso que se le dio a los créditos de corto plazo”, declaró la gobernadora Maru Campo Galván, durante la presentación del Presupuesto de Egresos 2022.

En acto efectuado en el patio de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal dijo que el mal uso que se le dio a ese tipo de créditos es como si una familia se gastara todo su ingreso y además utilizara mal la tarjeta de crédito para comprar cosas que no son una necesidad, que no resuelven problemas y que no sirven para vivir mejor, dejando para después, los gastos que realmente son necesarios.

Afirmó que por lo anterior, su administración empezó a poner orden en casa: “Lo primero que haremos en 2022 es disminuir el uso de esa tarjeta de crédito y cuando sea necesario usarla, lo vamos a hacer con las menores tasas de interés como ya lo hemos venido haciendo en estos primeros tres meses, fíjense, el último crédito de corto plazo que pidió el Gobierno del Estado se contrató a la mitad o casi a la tercera parte de lo que se estaban concretando en años anteriores por la administración estatal”, indicó.

“Hay una cosa en la que quiero ser muy clara, por primera vez en 5 años se gastará lo que tenemos, ni un peso demás y se gastará en las prioridades de la gente”, expresó.

La Gobernadora expuso que cuando una casa está en crisis, hay que controlar el gasto, por eso este presupuesto está pensado para que todas las dependencias, especialmente las descentralizadas que usan con mayor libertad sus recursos, gasten de manera responsable y transparente.

“Lo más importante de este proyecto de presupuesto, es que se contemplan grandes inversiones, inversiones que hace mucho no tenía el Estado de Chihuahua. Aquí vamos a las buenas noticias, el Estado estaba endeudado, y tenía pocos recursos, pero además, los recursos con los que contaba, ya sea de crédito o de ingreso, los destinaba principalmente a gasto corriente”, señaló.

Ahondó en el tema y puntualizó que lo que se hizo es como si en una casa la mayoría del dinero con el que se cuenta, incluidas las tarjetas de crédito, se utilizara para comprar cosas que no se necesitan cómo “chucherías”, “comida chatarra”, “aparatos caros innecesarios” o para hacer “fiestas”; mientras se deja sin arreglar la casa que se deteriore, no se impermeabiliza, no se pinta, no se cambian las luces, no se invierte en educación para los hijos, no se compa un seguro de gastos médicos; es decir, se gasta mucho pero no se invierte en cosas que te mejoren la vida.

“Lo que este presupuesto propone, es que en 2022 se haga una inversión para mejorar la vida de la gente, que en un solo año sea mayor que la inversión realizada durante 5 años de la administración pasada”, asentó.

Informó que una de las maneras de mejorar la vida de la gente será con el impulso al deporte y su infraestructura por ejemplo en basquetbol y beisbol para de nuevo llévarlo a las grandes ligas, para lo cual se establecerá un convenio con la iniciativa privada, para que el sector empresarial ayude a la administración estatal en esta tarea.

“Vamos a terminar de una vez por todas el aeropuerto de Creel, y le vamos a dar un fuerte impulso al turismo en nuestra sierra Tarahumara. Y así, vamos a fortalecer las maravillas de todo el territorio chihuahuense. Queremos que todo el mundo sepa que en nuestro Estado hay mucho qué ver, y por eso, vamos a establecer 5 rutas turísticas en el Estado”, anunció.

Precisó que las cinco rutas son: De la Manzana y del Queso que se fortalecerán, se creará la Ruta Paquimé y una más en el sur del estado en Parral, con la riqueza histórica, cultural y gastronómica, así como la ruta turística de Creel.

Explicó que Este presupuesto contempla una importante inversión en obra pública para la atención de las familias de todos los municipios del Estado, puesto que no habrá municipio de primera, de segunda y de tercera, puesto que los 67 municipios son un solo Chihuahua.

Por ejemplo, planteó, en Juárez con la modernización del parque central, y así con proyectos para la dignificación de todos los chihuahuenses, desde Nuevo casas Grandes hasta Jiménez, dese Ojinaga hasta Guadalupe y Calvo, se trabaja para todos los rincones de la entidad.

Detalló que en cada municipio se creará una bolsa de infraestructura básica como pavimentación, iluminación y agua: “No puede ser que estemos pensando en proyectos grandes cuando nuestro hermanos chihuahuenses no tienen lo más básico y necesario que es agua, iluminación y pavimentación. Cada peso que ponen los ciudadanos e manos del gobierno se les regresará con proyectos que les cambien la vida, no ocurrencias ni paliativos que duran unas semanas”, dijo.

Dio a conocer que se contemplan obras que fortalecerán la economía por ejemplo un puente que conectará Sinaloa con Chihuahua, como parte del corredor comercial Texas- Topolobampo, tan anhelado en las últimas décadas en el estado.

Se trata, dijo, de ser Gobierno cercano, eficaz y eficiente, un Gobierno que trabaje para las personas, porque es un Gobierno humanista, es que tenemos contemplada la creación del sistema Chihuahua Digital, para que los procesos del gobierno sean ágiles, transparentes y cercanos y que los chihuahuenses ya no batallen con engorrosos trámites, porque el Gobierno no debe ser nunca un obstáculo para el desarrollo de la gente, sino su principal promotor, y eso haremos con estos proyectos.

Agradeció a los secretarios y funcionarios del Gobierno del Estado, porque en los primeros tres meses de la administración se logró ahorrar un poco más de 2 mil millones de pesos, de los cuales saldrán el apoyo a las y los chihuahuenses con las estancias infantiles.

Asimismo, reiteró que con planeación y voluntad sí es posible, y por eso, en el Presupuesto 2022 está contemplado el apoyo para que madres, padres, niñas y niños, tengan esa tranquilidad de contar con un buen programa de estancias infantiles para su sano desarrollo.