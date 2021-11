Jugador italiano pensó que salía con Alessandra Ambrosio y perdió casi 1 millón de euros

El Heraldo de México

MILTHON PUCH

Roberto Cazzaniga casi se va a la quiebra luego de ser estafado durante 15 años por una mujer que se hizo pasar por la modelo brasileña; sus compañeros de equipo le ayudaron a descubrir el engaño.

Un jugador italiano de 42 años estuvo a punto de irse a bancarrota luego de haber sido estafado durante más de 15 años por una mujer que le hizo creer que era la modelo argentina Alessandra Ambrosio; se trata de Roberto Cazzaniga, personaje que reveló al sitio Mediaset su historia de desamor, y cómo fue que, gracias a sus compañeros de equipo, pudo descubrir la verdad acerca de quien se hizo pasar como su pareja durante todo este tiempo, en el transcurso del cual llegó a perder casi un millón de euros.

Todo comenzó 15 años atrás cuando a Roberto Cazzaniga una amiga le presentó a una joven que al parecer mostraba mucho interés en él; la mujer supuestamente era Alessandra Ambrosio, sin embargo, usaba el nombre ficticio de “Maya” para “evitar ser identificada” por los demás. Fue en 2006 cuando comenzaron a interactuar y rápidamente el jugador de voleibol se enamoró de ella con solo escuchar su voz.

Roberto Cazzaniga, es un jugador de voleibol italiano que ahora cuenta con 42 años y que apenas se decidió ha hablar acerca de lo que venía viviendo desde hace 15 años y que hace poco descubrió; que fue estafado por una mujer de 50 años que se hizo pasar todo este tiempo por la atractiva modelo brasileña, y que además lo desfalcó por casi un millón de euros, de acuerdo con lo que reveló el jugador del New Matter de la serie B de Italia.

¿Cómo fue engañado Roberto Cazzaniga?

Roberto Cazzaniga, campeón con la selección de Italia en los Juegos Mediterráneos de 2009, declaró que todo este tiempo cayó en la trampa tendida por esta mujer que lo hizo creer que era novio de la famosa modelo Alessandra Ambrosio; “Nunca tuve dudas: para mi era ella”, declaró el deportista, quien en todo momento creyó en cada uno de los pretextos que ponía Maya para no conocerse ni verlo en persona, algo que aparentemente cualquier persona haría antes de entablar un vínculo emocional con alguien más.

Pero, ¿cómo es que el deportista creyó todo el tiempo en sus mentiras? De acuerdo con su relato, Cazzaniga nunca dudó un segundo de las palabras, ni las historias, que la supuesta Alessandra Ambrosio le decía, pues ella le compartía con frecuencia fotografías, videos e imágenes en donde mostraba cómo se preparaba para sus pasarelas, sesiones fotográficas o cualquier compromiso relevante que aparentemente solía tener.

El medio de comunicación, y contacto entre ambos fue en un inicio el Messenger, posteriormente compartieron números de celular y comenzaron a escribirse e interactuar mediante WhatsApp. Durante todo este tiempo creyó en cada una de sus palabras, oportunidad que la mujer, cuyo nombre real es Valeria, aprovechó para estafarlo. Ya que “Maya” comenzó a pedirle dinero desde un inicio debido a que presuntamente tenía problemas con su tarjeta, con el tiempo los motivos se diversificaron e incluso aseguró encontrarse hospitalizada debido a serios problemas de salud.

Los pretextos de “Maya” para estafar a Cazzaniga durante 15 años

Pese a las numerosas excusas para no verse en persona, Roberto Cazzaniga siguió creyendo en los pretextos y argumentos que “Maya” ponía en todo momento, ahora lo atribuye a que se encontraba perdidamente enamorado de la presunta modelo. Con mucha ingenuidad en su corazón, además de bastantes descuidos de su parte, el voleibolista comenzó a enviarle dinero a la mujer a lo largo de estos 15 años, tiempo durante el cual fue estafado con 700 mil euros.

Cazzaniga declaró que en un inicio las razones que recibía de “Maya” para pedirle dinero solo eran del tipo; “tuve problemas con mi tarjeta de crédito”, con el tiempo los motivos se tornaron más serios, ya que le fue detectada una enfermedad cardiaca y requería de importantes sumas de efectivo para sobrellevar su supuesto tratamiento, el cual era muy costoso.

“Enviaba esas transferencias bancarias que me dejaron en la calle”, declaró Cazzaniga al diario italiano “Corriere della Sera,” entrevista en donde él mismo se cuestionó: “¿Cómo me sacó todo ese dinero? Ni siquiera lo sé con certeza, eran mil euros aquí, otros dos mil allá… Al final llegamos a un total de 700 mil. Ahora que esta pesadilla ha terminado es como si me hubiera despertado de un coma que me hizo perder tres décadas de vida”, señaló.

¿Cómo logró salir a la luz la mentira?

Si bien en un inicio los compañeros de equipo de Roberto Cazzaniga, el New Mater, se burlaban de él y se su extraña relación con Alessandra Ambrosio, al percatarse que pasaba el tiempo y nunca conocían a la modelo comenzaron a preocuparse por él, ya que que el jugador se notaba desesperado por obtener dinero para enviarle a la joven, motivo que lo llevó a pedirles con frecuencia fuertes sumas de efectivo en préstamo. Además, cada ocasión que hablaban con Cazzaniga acerca de este tema el deportista se ofendía.

Estos fueron solo algunos de los motivos que condujeron a sus compañeros a presentar una denuncia en contra de la supuesta Alessandra Ambrosio. Para esto, Danilo Rinaldi, uno de los elementos del New Mater, contactó a una periodista para que lo ayudara a localizar a “Maya”; fue de esta manera como lograron descubrir a la impostora, una mujer de 50 años de nombre Valeria y que durante 15 años se hizo pasar por la exitosa modelo brasileña.

En consecuencia, Roberto Cazzaniga, quien aún mantiene muchas deudas debido a este desfalco, emprendió una demanda contra Valeria por fraude gracias al apoyo de sus compañeros de equipo, quienes le han dado un respaldo unánime; por si fuera poco, los integrantes del New Mater han emprendido una campaña para recaudar fondos y así pagar los 60 mil euros que Cazzaniga aún adeuda a terceros.

Comentarios