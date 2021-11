La aprobación de AMLO llega al 68%, la más alta en dos años: El Universal

SinEmbargo

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Una encuesta nacional de El Universal/Buendía&Márquez mostró que la aprobación del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es de 68 por ciento, lo cual refleja un incremento de seis puntos porcentuales con respecto a la medición del trimestre anterior y es la cifra más alta registrada en los últimos dos años.

El incremento de aprobación se da específicamente en la cuestión de “Aprobación Parcial”, debido a que las cifras de las personas que respaldan se mantuvieron estables con el 68 por ciento del total, según El Universal.

La escolaridad de los ciudadanos podría resultar ser uno de los factores clave para entender la aceptación de AMLO, ya que existe una brecha diferencial entre aquellos que tienen estudios universitarios y quienes no.

Entre los universitarios, el total de quienes se oponen casi llega al número de los que lo apoyan, y el balance de aprobación, de aprueba menos reprueba, es de +8. Mientras que, en los ciudadanos de educación básica y media la aceptación es de +51, lo que expone el amplio respaldo que el mandatario tiene.

Respecto a la Revocación de Mandato, el 76 por ciento está a favor de AMLO y el 22 por ciento pide que sea revocado.

El Universal expuso que la satisfacción del desempeño del Presidente en comparación con el trimestre anterior tiene un nivel más estable y acotado. El rubro de la satisfacción fue medido mediante viñetas, las cuales reflejaron que el 50 por ciento se encuentra satisfecho, mientras que el 22 por ciento no lo está.

Dicho medio mencionó que, en los primeros tres años del sexenio de López Obrador, los programas y apoyos sociales son el activo principal de la Cuarta Transformación, pues en el primer año un tercio de la población afirmó que este rubro era lo mejor que habían hecho. Sin embargo, la seguridad, el combate al huachicol y la economía tienen menciones superiores a los dos dígitos.

Sólo el cuatro por ciento de los encuestados ha dicho que el combate a la corrupción es lo mejor que ha hecho el Gobierno, mientras los mayores errores son: eliminación y/o falta de apoyos, con el nueve por ciento; carencia de medicamentos y vacunas, ocho por ciento; y de la economía y de la seguridad, con siete por ciento.

MÁS ENCUESTAS Y REVOCACIÓN DE MANDATO

A principios de noviembre, se dio a conocer que la aprobación del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es del 64 por ciento. Este es el tercer registro más alto desde que inició la medición de aprobación y una cifra superior desde octubre de 2019 (63 por ciento).

Una encuesta de Mitofsky para El Economista señaló que la aprobación mensual por segmentos es del 63 por ciento en preparatorias y menos, mientras que en universidad y más la desaprobación es de 50.1 por ciento.

La aceptación por el tipo de ocupación va de la siguiente forma: campesino (78.2 por ciento), profesor (71.6 por ciento), empleado (69.3 por ciento), ama de casa (66.3 por ciento), estudiante (65.9 por ciento), informal (64.4 por ciento), jubilado (60.9 por ciento), comerciante (59.7 por ciento) y profesionista (54 por ciento).

A la par, la desaprobación está así: servidor público (48.7 por ciento), desempleado (45 por ciento) y empresario (44.9 por ciento).

Los estados con mayor incremento de aprobación según El Economista son: Guerrero (73.5 por ciento, nueve por ciento más que en septiembre), CdMx (64.8 por ciento, 8.5 por ciento más que el mes anterior), Baja California (75.9 por ciento, 6.8 por ciento más), Baja California Sur (73.3 por ciento) y Nayarit (72.4 por ciento), ambos con un aumento del 6.6 por ciento.

También se abordó el tema de la consulta para la revocación de mandato a la que se enfrentará AMLO, una ley que entró en vigor el pasado 15 de septiembre y que permitirá a la ciudadanía determinar la conclusión anticipada en el desempeño de quien ejerza como Presidente de la República, a partir de la pérdida de confianza, mediante un ejercicio de sufragio universal, libre, secreto, directo personal e intransferible.

La Consulta Pública para la Revocación de Mandato se perfila para el 27 de marzo de 2022, según informó el Instituto Nacional Electoral (INE), y únicamente si se reúnen el tres por ciento del padrón electoral de al menos 17 entidades firman en apoyo para su realización.

Además, el titular del Ejecutivo aseguró que dejará el Gobierno si en la revocación de mandato votan en su contra la mayoría, aún cuando no participe el 40 por ciento del Padrón Electoral, requisito para que sea vinculante este ejercicio. Esto lo dice justo cuando se ha colocado en el mes 34 de su administración como el Presidente con la mayor aprobación en la historia reciente del país.

“Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, si somos sinceramente demócratas, pues claro que se puede superar ese 40 por ciento y también decirles a los adversarios, a los conservadores, que si no se llega al 40 por ciento y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya, me voy”, advirtió el Presidente en su conferencia de prensa.