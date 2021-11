Adele es la nueva reina de la música y bate récords con su disco “30”

UNOTV

La británica Adele se consagra como la nueva reina de la música ya que este viernes consiguió un raro doblete al encabezar las listas de álbumes y de canciones más vendidos en el Reino Unido con su esperado disco “30”, a la venta desde hace una semana, y su tema principal, “Easy on Me”.

La Official Charts Company anunció que “30”, primer álbum de Adele en seis años, vendió 261 mil copias esta semana, convirtiéndose en el disco más vendido en su semana de lanzamiento en 2021.

“Se convierte en el cuarto álbum número 1 de Adele en el Reino Unido; ahora ha alcanzado el número 1 en la Official Albums Chart con todos sus álbumes de estudio, un récord para una artista mujer”, dijo la compañía en un comunicado.

Sus álbumes anteriores, “25”, “21” y “19”, han regresado con fuerza a las listas esta semana, alcanzando los números 15, 18 y 31 respectivamente.

“30” fue también el álbum más escuchado en plataformas de streaming la semana pasada, al registrar 55.7 millones de reproducciones en sus 12 canciones.

La artista, de 33 años, también ocupó el primer puesto de la lista de canciones por sexta semana consecutiva con su tema “Easy On Me“, superando su récord personal establecido con la canción “Someone Like You”, que se mantuvo en la cima de las listas durante cinco semanas.

De las 12 canciones que componen “30”, dos más han entrado en la lista de canciones esta semana, con “Oh My God” en el número dos y “I Drink Wine” en el cuatro.

Se espera que la cantante de 33 años encabece las listas de éxitos en otros lugares. A principios de esta semana, Billboard dijo que “30” era el álbum que más rápido se había vendido en Estados Unidos en sólo tres días, citando datos iniciales.

El título del álbum, “30”, es una referencia a la edad que tenía Adele cuando lo comenzó a grabar hace tres años, cuando la vida de la cantante de era un caos, entre su divorcio y el repentino freno de su carrera.

