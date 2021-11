Viene descenso de temperatura, lluvias y tormenta invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene el aviso preventivo, en virtud de que para este miércoles 24 de noviembre se espera el descenso de la temperatura en gran parte del estado, así como fuertes rachas de viento y lluvias sobre la región serranas.

Además, con base a la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, la CEPC informa que para las primeras horas del jueves 25 de noviembre, prevalecerá un ambiente de frío a muy frío en la mayor parte del territorio estatal.

La dependencia estatal dio a conocer que debido a la proximidad del sistema frontal número 11, que continuará su desplazamiento durante las siguientes horas, en interacción con la corriente en chorro, así como con una vaguada polar y una línea seca sobre el estado de Coahuila, reforzará el descenso en las temperaturas para el amanecer de mañana jueves.

Ante los fenómenos climatológicos, la CEPC hace un llamado a la población para que atienda las recomendaciones de las autoridades en cuanto a abrigarse bien, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, utilizar gel antibacterial, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y cuidar el manejo de calefactores, consumir alimentos ricos en vitamina C, y tener cuidado especial de menores y personas mayores. a fin de prevenir accidentes o enfermedades respiratorias .

La dependencia estatal, detalló que para la tarde noche de este miércoles, se prevén cielos con nubosidad variable y lluvias en Juárez, Ahumada, Coyame, Ascensión, Janos, Madera, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Temósachic, Galeana, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Santa Isabel, Gran Morelos, Cusihuiriachi y Chihuahua capital; además existe la posibilidad de agua nieve ligera en serranías del noroccidente.

El valor máximo extremo de temperatura oscilará entre los 24° y 26°C en Manuel Benavides y Jiménez, así como rachas de viento de 45 a 55 km/h en la porción occidental del territorio estatal, desde Janos hasta Guadalupe y Calvo.

Valores mínimos extremos inferiores a 0°C y potencial presencia de heladas en Casas Grandes, Madera, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Cuauhtémoc, Guerrero, Ocampo, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Balleza. Las Temperaturas serán entre 0 y 5°C para Riva Palacio, Buenaventura, Namiquipa y Janos; de entre 12º Y 14ºC en Manuel Benavides, Camargo y Jiménez, y para el resto de los municipios entre 8 y 10°C.

Respecto a la presencia de lluvias, con el paso del sistema frontal, se pudieran presentar lluvias de 2.6 mm en la región de Janos y Ascensión y de 1.2 mm en Madera. Los vientos en Juárez podrían alcanzar los 37 km/h y en Ojinaga 26 Km/h.

Para el jueves 25 el Frente Frío número 11 en combinación con una vaguada polar y la corriente en chorro darán origen a la Primera Tormenta Invernal que se ubicará sobre el noroeste del país, lo cual favorecerá ambiente frio por la mañana y de templado a cálido por la tarde, y temperaturas muy frías con heladas por la mañana en la zona serrana.

No se prevén nevadas importantes, salvo ligeras precipitaciones de nieve y agua nieve en las zonas más altas del territorio, como la Sierra Tarahumara.

Prevalecerá cielo de parcialmente nublado a nublado, viento de 5 a 20 km/h, con rachas mayores 55 km/h en partes de la zona sureste, Jiménez y Camargo; de más de 45 km/h en el norte, occidente, suroeste, centro y sureste, Juárez, Ahumada, Guerrero, Balleza, Chihuahua y Parral; y al noroeste, centro y noreste, Madera, Chihuahua y Ojinaga, pueden superar los 35 km/h, con presencia de fuertes ráfagas y tolvaneras en el tramo carretero Ahumada-Juárez.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en la zona noroeste, incluye Janos y Ascensión; lluvias aisladas en la zona norte, noroeste, occidente, centro y sureste, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Madera, Namiquipa, Temósachic, Ocampo, Bocoyna, Cuauhtémoc y Coronado y pudieran estar acompañadas de nieve y/o agua nieve en las partes altas de la sierra, Madera y Basaseachi.

Las temperaturas esperadas para ese día son (°C máx./mín.): Chihuahua 17/8, Juárez 13/6, Janos 12/4, Madera 14/2, Temósachic 17/0, Cuauhtémoc 15/2, Ojinaga 19/11, Delicias 21/9, Camargo 21/7, Jiménez 22/5, Parral 20/5, Creel 14/-1, Guachochi 15/-1, y El Vergel 15/0.

El próximo viernes 26, el frente frío se desplazará hacia el sur del país rumbo al Golfo de México, sin embargo la entrada de una corriente de chorro subtropical al territorio estatal, provocará lluvias para el oeste, noroeste y centro del estado.

Las condiciones climatológicas serán (°C) : en la zona oeste y Nuevo Casas Grandes 12 /5, Madera 10/3, Creel 10/2, para el centro-sur: Chihuahua 10/ 8, Delicias 14/ 9, Camargo 14/10, Parral 13/ 9 y en el norte y este, temperaturas de 13/9 en Juárez y 15/9 en Ojinaga; el oeste-noroeste tendrá un rango de los 0° C a los menos 2° C, para el centro-sur de 6 a 9° C y en el norte y este, de 5° C en Ciudad Juárez, y de 9° C en Ojinaga.

La entrada de la corriente de chorro del Pacífico ocasionará lluvias en la parte oeste con precipitaciones de 7 mm en el municipio de Bocoyna; en la zona centro y sur de uno a 2.5 mm. La velocidad del viento tendrá rangos de 5 a 10 km/h.

Además, para este próximo sábado 27 la masa de aire frío asociada al Frente Frío Número 11, en interacción con la corriente en chorro, propiciará la Primera Tormenta Invernal sobre el noroeste del país, lo cual favorecerá ambiente frío por la mañana y de templado a cálido por la tarde, con temperaturas muy frías, heladas por la mañana en la zona serrana, cielo nublado, viento de 5 a 20 km/h, con rachas que pueden superar los 35 km/h en parte de la zona norte, incluyendo a Juárez.

El pronóstico de lluvias es de dispersas a moderadas (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas occidente y suroeste, Chínipas, Urique, Batopilas, Morelos y Guadalupe y Calvo; de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en la mayor parte de la entidad, Juárez, Janos, Madera, Namiquipa, Guerrero, Balleza, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral y Jiménez; aisladas (de 0.1 a 2 mm) en parte de la zonas norte, centro y noreste, incluye Ahumada, Aldama y Ojinaga.

Las lluvias pueden estar acompañadas de caída de aguanieve y/o nieve en las en las partes altas de la sierra, especialmente sobre Madera, Majalca, Basaseachi y el Vergel.