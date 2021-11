Busca Leticia Ortega ampliar Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

– Se agregan varios tipos de violencias que afectan a las mujeres en la cotidianidad



La diputada de Morena Leticia Ortega Máynez presentó un proyecto de decreto para agregar a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia varios tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.



En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, la diputada recordó cómo se ha avanzado en visibilizar y sancionar las violencia y desigualdad que histórica y culturalmente las mujeres han vivido, gracias a tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y leyes que garantizan sus derechos a las mujeres; sin embargo, destacó que la violencia de género es estructural y actualmente existen circunstancias que generan violencia y no son previstas por las autoridades.



“Se han tenido avances significativos, pero éstos han sido paulatinos, hace falta la concientización en todos los ámbitos para eliminar las relaciones de inequidad entre mujeres y hombres que traen como consecuencia que muchas mujeres sean subordinadas en el seno del hogar, la escuela, el trabajo o en otros ámbitos como el social y político”, señaló la legisladora.



En este sentido, Ortega Máynez reconoció que la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece las bases para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como las bases para diseñar políticas públicas, programas y acciones basados en seis tipos de violencia: física, sexual, psicológica, patrimonial, económica y obstétrica, así como en las de violencia familiar, institucional, laboral, docente, en la comunidad y feminicidio.



Sin embargo, recordó que existen otros tipos y modalidades de violencia, como la violencia simbólica, la violencia en el noviazgo, la violencia en el ámbito escolar, la violencia mediática y la violencia contra los derechos reproductivos.



“Todas existen y deben ser mencionadas, pues no hablar de ello promueve su invisibilidad e incluso normaliza dichas conductas. No debemos ser tolerantes con ningún acto que vulnere nuestros derechos como mujeres”, puntualizó.