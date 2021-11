Maradona me violó, me metió a las drogas y en Argentina lo hacen ídolo: Mavys Álvarez

Editorial Mediotiempo

Ídolo de millones en Argentina al nivel de deidad por lo que hizo con la pelota, Diego Armando Maradona tuvo muchos problemas extracancha y una de las supuestas afectadas por las adicciones del fallecido futbolista, la cubana Mavys Álvarez, llegó al país sudamericano para declarar en una causa judicial contra el entorno del Diez por supuesta trata de personas.

Esta mujer sostuvo una relación sentimental con Maradona cuando era una adolescente. Ahora que por primera vez está en Argentina, lamenta que a Diego se le tenga como ídolo, mientras ella solamente ve a un hombre que “le robó la infancia”, de quien también ha dicho la maltrató, la abusó y la metió al consumo de drogas y alcohol.

“Es duro estar en su país, ver que está en todos lados, que es un ídolo y yo solo siento feo al recordar lo que él fue como persona. Dejé de ser una niña, me tocó quemar etapas de vida con él . Pasas de ser una niña a una mujer de golpe. Toda esa inocencia que yo tenía me la robaron . Tenía 16 años y ya estaba tomando, drogándome”, afirmó la cubana, hoy de 37 años.

Álvarez Rego y Maradona tuvieron un fugaz romance a inicios de este siglo cuando el jugador estaba en Cuba en rehabilitación; el coqueteo comenzó con flores y regalos pero, de acuerdo a la supuesta víctima, todo cambió al cabo de unas semanas y eso la hizo pensar en una decisión tan drástica como quitarse la vida.

“Yo me deslumbré, él me conquistó con flores, pero pasaron dos meses y empezó a cambiar todo. Yo lo quería pero lo odiaba también, llegué a pensar en suicidarme (…) Él me metió a las drogas y el alcohol, me ofrecía insistentemente cocaína hasta que accedí y me hice adicta”, relató.

“También sufrí violencia, una noche contesté el teléfono mientras dormía y enloqueció. Tomó el celular y lo lanzó contra la pared, me dio una bofetada y me empujó contra la cama , fueron muchos momentos violentos como ese”, añadió la caribeña.

Con la voz entrecortada durante la conferencia de prensa que dio este lunes en un hotel en Buenos Aires, la mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual de Maradona, quien murió en noviembre del 2020.

“Diego no dejaba ir a mi mamá. Ella entra a la casa, sube a la habitación y empieza a tocar la puerta. A Diego le genera algún tipo de morbo. Yo quería abrirle la puerta y él no me dejaba. Me tapa la boca y me viola, él me viola’‘, dijo.