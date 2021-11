Procesan y niegan fianza a hombre que “compró” a mujer con mezcal; la maltrató por 30 años

Reporte Índigo

El agresor de Irma Ríos se encuentra en prisión preventiva por la tortura y violencia de género que ejercía contra ella.

Procesan al agresor de Irma Ríos luego de una larga audiencia judicial, que fue cambiada de sede en dos ocasiones y que se realizó a puerta cerrada. En ella, determinaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en contra de Ignacio Rodríguez Carrera, lo harían posible culpable por violación y violencia familiar.

Esto luego de que Irma se armara de valor y decidiera denunciar todas las vejaciones que había vivido con el presunto culpable, quien la “compró” con una botella de mezcal cuando era una niña de 10 años.

EL CASO DE IRMA RÍOS

Hace poco se dio a conocer el caso de Irma Ríos, una mujer que fue vendida a los 10 años a cambio de una botella de mezcal en la localidad de San Antonio de la Cal en Oaxaca.

En esta parte del país, acciones como de las que fue víctima Irma son aceptadas como parte de las costumbres y tradiciones de la región; así, el sistema de usos y costumbres llega a permitir poner precio a las mujeres y que estas sean vendidas.

Irma señalaba, en diferentes entrevistas, que durante los 30 años de su matrimonio con su agresor, ella vivió todo tipo de maltratos entre los que se encuentra la violación y golpes, lo que la llevó a pedir ayuda a su familia, ya que pensaba que él la mataría; sin embargo, no la apoyaron.

“Llegaba, me pegaba, me aventaba, me violaba una y otra vez, así fue pasando el tiempo. A veces me agarraba con la resortera, con una cadenita que utiliza para guardar sus llaves, me daba cadenazos, se iba a trabajar y me dejaba encerrada”, dice Irma en entrevista.

La situación dio un giro, cuando ella se llenó de valor y pudo denunciarlo en los primeros días de noviembre; así, Ignacio Rodríguez Carrera, presunto agresor, fue detenido y juzgado.

SIN DERECHO A FIANZA

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el hombre fue vinculado a proceso y como medida cautelar se le dio prisión preventiva.

Además, la jueza encargada negó el derecho a fianza y la libertad condicional en lo que es dictada la sentencia, que podría ser en seis meses, ya que el presunto culpable fue visto como una amenaza para la sociedad.

Al conocer la resolución Irma Ríos exigió que se le aplique todo el peso de la ley a su agresor, por todo el daño que le hizo a lo largo de 30 años. Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca indicó en su comunicado que es prioritario aplicar todo el rigor de la ley a quienes atenten contra la integridad y los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Comentarios