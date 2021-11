Los políticos tenemos que bajarnos de la nube y pisar el monte: Ismael Pérez Pavía

El diputado que representa el Distrito 11, Ismael Pérez Pavía expresó que los servidores públicos se deben bajar de la nube y pisar el monte, ya que la verdadera política se construye bajo el sol y no en las oficinas.



Resaltó que la gobernadora María Eugenia Campos ha puesto el ejemplo, pues ha obligado con su energía a seguirle el ritmo por el bien de Chihuahua, pero sobre todo evitar el dolor evitable, lema que inmortalizó Don Manuel Gómez Morín y que ahora la mandataria retomó para recordar la importancia del quehacer político.



Destacó que muchos políticos ganan una elección y jamás vuelven a recorrer las calles, dejan de lado hablar con la gente que les dio su confianza y escuchar sus necesidades, por ello, regresar, se ha vuelto una de las principales peticiones en campaña para todos los candidatos a cualquier puesto público.



“Con gusto puedo decir, que no he salido de mi distrito desde que la gente me dio su voto, he tratado de regresarles esa confianza con una oficina de puertas abiertas y recorriendo a pie, a caballo o en lo que haga falta, las calles de los 11 municipios que represento”, puntualizó el diputado Pérez Pavía.

Comentarios