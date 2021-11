La cacería para dar con los cibercriminales más buscados del mundo que viven como millonarios en Rusia

Seguramente ya no habría ningún rastro de un presunto ciberdelincuente multimillonario en esta ruinosa propiedad 700 kilómetros al este de Moscú.

Pero seguí adelante con un intérprete y un camarógrafo, ahuyentando al gato sarnoso de la entrada del bloque de pisos.

“¿Igor Turashev? No, no reconozco el nombre”, dijo.

“No te voy a decir dónde está y no deberías intentar encontrarlo. No deberías haber venido aquí”, exclamó el joven enojado.

No dormí bien esa noche pensando en los consejos contradictorios que me habían dado las personas del sector de seguridad .

“Tendrán guardias armados”, me dijeron. “Terminarás en una zanja en alguna parte”, advirtió otro.

Todos coincidieron en que no podríamos acercarnos a ellos.

De hecho, a los piratas informáticos no solo se les permite continuar, sino que también son reclutados por los servicios de seguridad.

Natalia, la organizadora de bodas, no entró en detalles sobre el gran día de Yakubets, pero nos mostró algunos de los lugares clave, incluido un edificio con pilares tallado en las colinas cerca de un lago.

Mientras nos conducía en un carrito de golf, hice algunos cálculos. Con lo que nos dijeron, esta gran boda habría costado considerablemente más de las estimaciones de US$250.000 que había escuchado anteriormente. El precio estaba potencialmente más cerca del medio millón de dólares, o incluso de US$ 600.000

No sabemos cómo se pagó el día especial, pero si Yakubets abonó la cuenta es una indicación de lo lujoso que es su estilo de vida.

Todas tienen oficinas en la prestigiosa Federation Tower de Moscú, un brillante rascacielos en el distrito financiero que no se vería fuera de lugar en Manhattan o Canary Wharf de Londres.

Una recepcionista desconcertada buscó un número de teléfono y descubrió que las oficinas no tenían uno. Sin embargo, encontró un teléfono móvil con el nombre de la empresa y nos comunicó.

Como explicó Andrey, a Turashev no se le busca en Rusia, por lo que nadie le impide alquilar este costoso espacio de oficinas en el centro de la ciudad .

Solía ser director de la empresa de alimentación de ganado de su madre. Pero en estos días parece no tener un negocio ni un empleador registrado.

“Maksim Yakubets no está aquí. No ha estado aquí durante probablemente 15 años. Soy su padre”, dijo.

La recompensa de US $5 millones por información que condujese al arresto de su hijo -el premio más alto ofrecido por un ciberdelincuente identificado- había llevado a la familia de Yakubets a vivir con el temor de un ataque , explicó el padre, que exigió que publiquemos sus palabras.

“Los estadounidenses crearon un problema para mi familia, para muchas personas que nos conocen, para nuestros familiares. ¿Cuál es el propósito? La justicia estadounidense se ha convertido en justicia soviética. No fue preguntado, no fue interrogado, no hubo procedimientos para probar su culpa”.