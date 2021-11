Acusan de ‘traidor’ al Chucky Lozano en Napoli por decir: ‘Quiero ir a club grande’

Editorial Mediotiempo

No hagas (o en este caso digas) cosas buenas que parecen malas porque al Chucky Lozano le esperan días hostiles con el Napoli luego de unas polémicas declaraciones recientes, dejando entrever que su actual club de la Serie A italiana “no es grande”, exponiendo que su meta es “pasar de un equipo competitivo a uno Top”, lo que cayó como bomba entre los aficionados.

Con una temporada en la que apenas ha marcado dos goles en 12 partidos tras ser uno de los tres máximos anotadores del Napoli en el año previo, a Hirving Lozano ahora le acusan de no valorar el equipo en el que juega.

En una entrevista concedida a TV Azteca mientras estaba concentrado con la Selección Mexicana para los partidos ante Estados Unidos y Canadá, de este último del que salió de cambio al entretiempo, Lozano habló de querer ir “a un equipo grande”, lo que fue tomado como un insulto por los fanáticos del Napoli.

“Estoy en un club muy competitivo, pero la verdad me gustaría ir a un equipo más grande. Me considero un jugador competitivo con objetivos muy claros. Me siento en buen nivel y me gustaría dar ese paso en mi carrera”, declaró el surgido del Pachuca.