Roberto Gil también batea invitación de Marko Cortés

La Razón

Por: ROBERTO CORTEZ

Rechaza coordinar campaña del PAN en Tamaulipas.

No le voy a entrar, no necesito que la dirigencia me nombre para nada, asegura el exsenador; se suma a Damián Zepeda y Francisco Domínguez, quienes declinaron ofrecimiento.

Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN, rechazó el cargo de Coordinador Político y Territorial para el proceso electoral de 2022 en Tamaulipas, que le ofreció la dirigencia nacional del partido sin consultarlo, ya que consideró que el CEN actual utiliza a las personas para dejar en ellas la responsabilidad.

“Yo no le voy a entrar, no necesito que la dirigencia me designe para nada, para poder estar atento y pendiente de proyectos políticos del PAN, pero lo que sí, tampoco se debe usar a las personas para diluir la responsabilidad después de que, insisto, esta dirigencia se ha caracterizado por una conducción con tentaciones facciosas“, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

En ese sentido, Gil Zuarth explicó que la dirigencia a cargo de Marko Cortés tendría que estar en las campañas para intentar cambiar la percepción de las “crueles declaraciones” que dio en un video, en el que aceptó que sólo ganará la gubernatura de Aguascalientes.

“De qué sirve que a los que no están cerca de la dirigencia los manden a las campañas, cuando lo que se necesita es la percepción de que el PAN va a hacer apuestas en los seis estados y no únicamente donde tiene algún interés de grupo.

“Me parecía que el mensaje no es mandar a los adversarios internos a responsabilizarse en campaña, sino aclarar desde la perspectiva de la dirigencia de que sí quieren ganar y que van en serio”, aseveró.

Por ello, Roberto Gil expresó que se sorprendió al conocer el anuncio, porque no suelen “convocar a ninguno de los que no comparten propósitos políticos y la forma de conducción del PAN“. Además, refirió que no fue consultado, y que se enteró por el boletín que emitió el blanquiazul. Gil Zuarth no es el único que rechazó la oferta, luego de que el viernes 12 el CEN panista informara de las personalidades a las que invitaría a sumarse como delegados y coordinadores territoriales en distintas entidades. Ese día, el senador Damián Zepeda también rechazó ser coordinador territorial para la gubernatura en Quintana Roo: “increíble el CEN del PAN. Sin diálogo previo anuncia cargos para quienes hemos difundido una opinión distinta. Infantil, cero política, pura imagen. Yo ayudaré al PAN siempre, en todo el país, en todas las campañas de 2022, 23 y 24, pero no formaré parte de un CEN que no comparto”. “Por tercera ocasión reitero mi postura: no participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia del PAN”, tuiteó el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien fue propuesto por Cortés Mendoza como coordinador para la gubernatura de Oaxaca. FGR

