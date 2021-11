El eclipse lunar más largo del siglo ¿Cuándo sucederá?

24 HORAS

El eclipse lunar será todo un evento esperado para aquellos amantes de la astrología, pues se estima que este sea el más largo del siglo.

Este 19 de noviembre ocurrirá el segundo eclipse parcial del año, durará 3 horas con 28 minutos y será visible en México y otros países de Latinoamérica, además no se necesitará protección especial para apreciarlo.

Se trata de un eclipse parcial en que la sombra de nuestro planeta cubrirá el 97% de la superficie visible de la Luna.

En esta ocasión la Luna tendrá un color rojizo, lo que se llama comúnmente “Luna de Sangre”. Durante casi tres horas y media los fanáticos de observar el cielo podrán apreciar este fenómeno.

A partir de las 2:19 am, hora del centro de México, del día 19 de noviembre el fenómeno ya será visible. El mejor momento para apreciar el eclipse será entre las 3 y 4 am. Se estima que terminará a las 6 am.

El evento será visible en gran parte del mundo. América del Norte tendrá una posición privilegiada para apreciarlo.

Las naciones americanas desde donde será visible el eclipse son: México, Estados Unidos, Canadá, las naciones centroamericanas, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, así como algunas regiones de Brasil y Argentina.

El eclipse será perceptible a simple vista. No se requiere un telescopio para apreciarlo ni ningún otro tipo de equipo especial. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopio mejorará la experiencia de los observadores celestes.

¿Cómo es que sucede un eclipse lunar?

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna.

Para que suceda, los dos cuerpos celestes, la Tierra y la Luna, y la estrella, el sol; deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite, por eso los eclipses lunares solo pueden ocurrir en la fase de luna llena.

Estos se clasifican en parciales (solo una parte de la Luna es ocultada), totales (toda la superficie lunar entra en el cono de sombra terrestre) y penumbrales (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra).

La duración y el tipo de eclipse depende de la localización de la Luna respecto de sus nodos orbitales.

El color depende de la atmósfera terrestre, existe de color azulado, amarillo, translucido y el rojo. Este último será el que se pueda apreciar este 19 de noviembre.

La Luna adquiere ese color rojizo característico debido a la dispersión de la luz refractada por la atmósfera de la Tierra.

Comentarios