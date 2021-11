Clausura 2022 ¡Rumores, altas y bajas del futbol mexicano!

as.com

El Apertura 2021 de la Liga MX llegó al final de su fase regular y pronto comenzará la carrera definitiva por el título. Seis equipos ya se fueron de vacaciones, mientras que los otros 12 todavía tienen una oportunidad de ser campeones. Algunos movimientos, como la salida de Paulo Pezzolano como director técnico del Pachuca ya se hicieron oficiales. Sin embargo, los rumores entorno a los posibles fichajes de invierno comienzan a correr. Uno de los nombres que podrían ser tendencia próximamente es Carlos Vela, quien terminó su contrato con Los Ángeles FC y algunos clubes del futbol mexicano se frotan las manos pensando en la posibilidad de incorporarlo a sus filas. También, está en posible caso de Raúl Ruidíaz, un viejo conocido y ex campeón de goleo en la Liga MX que podría hacer un regreso triunfal.

Luego de quedar fuera del repechaje, Pachuca optó por hacer algunos cambios durante estas semanas de descanso. La primera de ellas fue la destitución de Paulo Pezzolano como director técnico. El entrenador uruguayo estuvo al mando del equipo desde el Clausura 2020 y lo más lejos que llevó al equipo fue a las semifinales del Guardianes 2021. Después de esto, Marco Antonio Garcés también anunció que dejaba el puesto de director deportivo de los Tuzos. Ahora, el cuadro hidalguense se encuentra en busca de que dirija un nuevo proyecto que los regrese a ser un protagonista del futbol mexicano.

Un nombre que lleva ya varios años siendo objeto de deseo en el futbol mexicano es el de Carlos Vela. El delantero mexicano concluyó su contrato este año con Los Ángeles FC luego de quedar fuera de los Playoffs de este año en la MLS. No obstante el ex de la Real Sociedad aseguró que tiene intenciones de quedarse con el cuadro angelino y que es cuestión de llegar a un arreglo. No obstante, los Rayados de Monterrey podrían usar su participación en el siguiente Mundial de Clubes de la FIFA como una forma de seducir al campeón del mundo sub-17 en 2005.

Por otra parte, Cruz Azul podría estar cocinando el regreso de un viejo conocido al futbol mexicano. El equipo que dirige Juan Reynoso cuenta con uno de los delanteros más letales de la liga: Junaothan ‘Cabecita’ Rodríguez. Sin embargo, el entrenador peruano podría estar pensando en buscar los servicios de su compatriota, Raúl Ruidíaz, quien se encuentra actualmente con el Seattle Sounders de la MLS.

