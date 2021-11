Comunidad libanesa, gran aliado en el desarrollo de Chihuahua

– El Presidente Municipal, reconoció el trabajo de esta comunidad en Chihuahua

Con el motivo de establecer una sociedad unida entre libaneses y mexicanos, se hizo la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Comunidad Libanesa de Chihuahua A.C, en donde Juan José Abdo, fue quién quedó a cargo de la presidencia de esta asociación civil.

Dentro del evento, se contó con la participación del alcalde, Marco Bonilla, quien extendió sus felicitaciones a las y los nuevos miembros de este consejo, y, además, reconoció a Juan Abdo, y lo refirió a sí mismo como un puente que une al Gobierno Municipal y a la comunidad libanesa.

Asimismo, Marco Bonilla, afirmó que México se distingue por la hospitalidad que brinda a los extranjeros, y en especial Chihuahua, ya que su escudo tiene grabadas estas características, además de valentía y lealtad

Juan José Abdo, mencionó que la labor de la mesa directiva es desarrollar actividades sociales, culturales, y deportivas para las personas provenientes de Líbano, y fomentar la relación con los mexicanos, además, se tiene el objetivo de crear los espacios adecuados para poder cumplir con lo anterior, y se espera contar con el apoyo de las autoridades en pos de esta noble causa.

“Hoy me toca tomar posesión como presidente de la comunidad libanesa de Chihuahua A.C, lo cual me honra gratamente, pero también me compromete a cumplir con sus nobles propósitos de congregar a la comunidad libanesa, buscando siempre la convivencia con la sociedad mexicana”, resaltó el nuevo presidente de la asociación, Juan José Abdo.

Al evento acudió el secretario general del Gobierno del Estado, Cesar Jáuregui, quien habló acerca de estas uniones, y dijo que México y Líbano son similares por poseer los mismos valores, que otorgan un valor fundamental al patrimonio de la sociedad mexicana.

Posteriormente, quién tomó protesta como presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial, fue Kamel Athié, siendo reconocido por sus aptitudes para llevar esta organización a cumplir sus objetivos.

Cabe resaltar, que esta organización tiene un punto de anclaje fuerte en Chihuahua, ya que es el único estado en tener un “Capítulo” establecido en todo el país, y el objetivo, es que haya más “Capítulos” alrededor de todo México.

Comentarios