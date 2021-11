“Incongruente y pésima actuación de AMLO en la ONU”: Geo Bujanda

La presidenta del Congreso Geo Bujanda, lamentó la actuación del presidente López Obrador en la reunión de seguridad en la ONU y señaló que más que un Jefe de Estado pareciera un líder religioso que habla de “corrección moral” cuando se refiere a castigar a los poderosos pero se olvida de personajes como Gertz Manero quien persiguió a sus enemigos personales y ejerció la justicia a contentillo.

“Si yo no viviera en México en una de esas también le creo lo del Fondo de la Fraternidad, desafortunadamente vivimos otra realidad, sobre todo cuando pienso en los 4 millones de mexicanos que se agregaron a la pobreza en este último sexenio” expresó Geo Bujanda.

La presidenta del Legislativo condenó que AMLO diga que tenemos derecho a una vida libre de temores y miserias, y que hasta se haya atrevido a citar a Roosevelt, sin embargo, “se le olvida que México es uno de los países más peligrosos del mundo, donde los delitos como el homicidio doloso no han podido contenerse”.

Geo Bujanda, hizo hincapié en varias incongruencias en las que ha caído el mandatario federal como el criticar a las farmacéuticas por el supuesto desmantelamiento de programas de vacunación pero él mismo se empeñó en aplicar una vacuna que está en fase tres y que no está avalada por la mayoría de los países en el mundo; además de desobedecer los protocolos de la OMS, lo que ha causado la muerte de miles de personas del sector salud.

Añadió grandes problemáticas que atraviesa el país a consecuencia de sus políticas como el desabasto de medicamentos, el desmantelamiento de las estancias infantiles y los refugios para las mujeres víctimas de violencia.