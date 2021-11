Juárez: Multa de 1 millón de pesos a PASA por incumplir en mejorar servicio de Limpia: Cruz Pérez Cuéllar

En informe presentado al Cabildo, el Presidente Municipal detalló las modificaciones al contrato con esa empresa que llevó al mal servicio, fueron avalados por regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en administraciones pasadas.

El Municipio aplicará una sanción de un millón de pesos a la empresa Promotora Ambiental Sociedad Anónima (PASA), informó al Cabildo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó que las modificaciones al contrato con esa empresa que llevó al mal servicio, fueron avaladas por regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en administraciones pasadas.

Las sanciones fueron anunciadas por el alcalde dentro del informe que presentó a los regidores en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de esta tarde, presentado en respuesta a la desinformación generada por los ediles de la fracción panista.

Pérez Cuéllar indicó que al iniciar la administración municipal 2021-2024, su gobierno tomó medidas para mejorar el servicio de recolección de basura y se planteó como objetivo lograr en un lapso de tres años la excelencia en beneficio de los juarenses.

Señaló que en dos meses se han llevado a cabo 14 campañas de destilichadero y limpieza del río Bravo desde la avenida Francisco Villarreal hasta la altura de la calle 5 de Mayo; se dio limpieza de lotes baldíos ubicados en la colonia Pánfilo Natera; además se activó el aseo de calles, avenidas y lotes de la ciudad a diario.

Los resultados que se tienen son la recolección de 120 toneladas de tiliches; 66 mil 740 toneladas de basura y hierba; 14 mil 371 llantas usadas; 964 toneladas de arrastre; 515 toneladas de escombro; 157 kilómetros de barrido mecánico; más de 2 millones y medio de metros cuadrados atendidos, indicó.

Además, dijo que al intervenir la actual administración para resolver el mal servicio, PASA se comprometió a tener para el 30 de octubre 100 camiones y solo tuvo 94, aunque se le suman 4 más en los últimos días.

“Sin embargo no cumplió el compromiso y le estoy girando instrucciones a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que, en coordinación con Tesorería, se haga lo que nunca se hizo, que se multe a PASA con 1 millón de pesos”, añadió

Pérez Cuéllar destacó que se logró en su gobierno lo que no se hizo en administraciones pasadas.

“Ojalá que esta determinación, esta acción en estos dos meses, se hubiera tenido antes, y lo digo con respeto y franqueza, por que el PAN hoy parece que se está queriendo colgar del trabajo que estamos haciendo, inclusive nos acusan de estar siendo tolerantes con PASA, cuando ya está demostrado con hechos concretos lo que el PAN aprobó y lo que el PAN le generó a Juárez”, enfatizó.

El Presidente Municipal detalló el aval que el PAN dio a las modificaciones al contrato de PASA que llevaron a tener el mal servicio que se busca mejorar en la actual administración.

“El 10 de abril del 2014 se aprobó una modificación al contrato, avalada por el PAN. Se le permitió a PASA disminuir frecuencia de recolección en 12 de 71 rutas que se tenían. Se le quitó a PASA la obligación del barrido mecánico; el PAN aprobó que no hubiera barredoras”, manifestó.

Añadió que las modificaciones avaladas por regidores panistas permitieron a PASA disminuir de 103 a 91 los camiones recolectores y además se le amplió el plazo para renovar la flotilla del 2014 al 2016.

También se le prorrogó la concesión que vencía en el 2021 por dos años más y se le quito a la ciudad la oportunidad de tener un nuevo servicio de recolección de basura por nuevas empresas

“Luego, en mayo del 2019 se hizo otro convenio, se le permitió a PASA cambiar a su conveniencia la rutas y horarios de recolección. De acuerdo con el Ayuntamiento anterior y el PAN, demostrando que PASA era el que mandaba en ese entonces”, dijo el alcalde.