Juárez: Invita Dirección de Ecología a aprovechar descuento en campaña de verificación

La directora de Ecología del Gobierno Municipal, Yesenia Anaya Retana, exhortó a la comunidad para que aproveche la campaña de verificación vehicular, en la cual se está otorgando un descuento en su costo y se mantendrá hasta el 11 de diciembre.

El costo del engomado ecológico es de 200 pesos para vehículos particulares y no se necesita más que la identificación y la unidad para llevar a cabo este procedimiento; no es necesario que esté registrado o que sea de algún año en particular, ya que todos los propietarios de un automotor deben cumplir con este trámite, indicó.

Anaya aclaró que esta dirección no es la autoridad encargada de regular que los vehículos estén regularizados conforme la ley, pero si es la responsable de promover que se cuide la calidad del aire en la ciudad, por lo que aquellos guiadores que no tengan en su auto el engomado, podrán ser acreedores a una sanción que puede llegar a los 1,800 pesos.

El padrón vehicular en Ciudad Juárez es de aproximadamente 600 mil automotores, más lo que no están registrados y los que vienen de visita, pero cuyas emanaciones generan una calidad de aire deficiente, por eso es importante que se cumpla con esta verificación y si los vehículos están mal, llevarlos a servicio, dijo la funcionaria.

Dio a conocer que están en pláticas con concesionarios de transporte público para que ellos también cumplan con su verificación, pero para las empresas de este tipo, el procedimiento no tiene descuento.