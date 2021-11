Juárez: Exhorta Cabildo al IEE para que aplique la Ley y se retire propaganda electoral

En la sesión ordinaria número 4 se discutieron 26 asuntos entre ellos la instalación del Comité Municipal de Salud.

El Cabildo de Juárez llevo a cabo la sesión ordinaria número 4 en la que abordó 26 asuntos, entre los que se encuentra la instalación del Comité Municipal de Salud y un exhortó al Instituto Estatal Electoral (IEE) para que proceda a aplicar la Ley y se retire de la vía pública la propaganda electoral utilizada en la pasada elección.

Este último proyecto fue presentado por la regidora Yolanda Cecilia Reyes Castro, a raíz de que a casi 4 meses del proceso electoral permanece propaganda en la vía pública cuando se debió retirar en los tiempos que marca la Ley electoral.

En el dictamen autorizado se incluyó solicitar la aplicación de multas y sanciones también para organismos privados que utilicen bardas y postes para instalar publicidad de eventos, tema que fue abordado también con la participación del ciudadano Francisco de Asís Navarro.

En esta sesión se acordó además declarar recinto oficial el Centro Municipal de las Artes en la antigua Presidencia Municipal, para entregar en ese lugar la Presea Fray García de San Francisco el próximo 8 de diciembre.

La Comisión Edilicia de Salud que preside Víctor Manuel Talamantes, impulsó otro acuerdo que fue aprobado para la instalación del Comité Municipal de Salud, lo que se llevará a cabo el lunes 15 de noviembre.

Otro punto aprobado fue presentado por la regidora Alma Edith Arredondo Salinas, con el propósito de instruir a la Tesorera Municipal, para que de las economías presupuestales se destinen recursos necesarios para dotar a la Dirección General de Protección Civil, con herramientas y materiales para que estén en funcionamiento los hidrantes que se ubican en la vía pública.

La edil pidió que también se instruya al titular de Protección Civil para que en caso de no haber recursos de este año, incluya en el presupuesto de Egresos del 2022 las necesidades de la dependencia y destacó la urgencia de atender los hidrantes de la ciudad, ya que expuso que de los 2,409 que se tienen, 517 se encuentran con alguna avería.

“La urgencia es porque el hidrante suministra de agua a la bombera en siniestros. Las bomberas están en condiciones críticas en algunas el agua no les funciona, llegan sin agua a los incendios y si no hay hidrante no funciona”, dijo.