Salma Hayek revela que hay fantasmas en su casa de Londres

Salma Hayek reveló que en su casa de Londres hay fantasmas y que ha vivido algunas experiencias paranormales. Durante una entrevista este lunes, la mexicana dijo que tuvo que pedir ayuda a una médium para “limpiar” su hogar.

En la promoción de su nueva película “Eternals”, la mexicana asistió al programa de Ellen DeGeneres, quien le preguntó sobre las experiencias paranormales dentro de su mansión de Londres, donde vive actualmente.

Salma dijo que “su casa no está embrujada como antes pero que si siguen pasando eventos paranormales”.

“Alguien no quería trabajar allí porque el piano se tocaba solo y de plano no subía al tercer piso. Las luces se encendían y apagaban o las puertas y las ventanas se abrían y se cerraban”, reveló.

Valentina Paloma, la hija que tiene en común con el empresario François-Henri Pinault, se encontraba sentada entre el público y también confirmó que había “una actividad extraña en esa casa”.

“A mí me fue peor. He visto cosas, los he visto a los fantasmas dos veces”, contó la hija de Salma Hayek.

Paloma contó que vio un espíritu dos veces y que incluso uno de sus empleados domésticos se negaba a seguir trabajando con ellos porque tenía miedo.

Salma Hayek contrató un médium para que realizará una ceremonia en su casa

Finalmente la famosa reveló que decidió contratar a un médium para que realizara una ceremonia en su hogar, aunque le dijo que no se presentara con “patas o cabezas de pollo”.

Según relató la actriz esta persona recorrió una de las habitaciones y dijo lo siguiente: “Hay una anciana aquí, y un niño”.

